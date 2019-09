Manaus FC anuncia ‘repatriação’ do lateral-direito Edvan

O vínculo do atleta com o Esmeraldino é válido por uma temporada | Foto: Divulgação

Manaus - Campeão da Série B do Campeonato Amazonense com o Manaus FC no ano de sua fundação, em 2013, o lateral-direito Edvan é mais um reforço do Gavião do Norte para 2020. O clube anunciou a “repatriação” do jogador no início da tarde deste sábado (13). O vínculo do atleta com o Esmeraldino é válido por uma temporada.

“Estou muito feliz de ter acertado com o Manaus para 2020, clube com o qual tive o prazer de ascender da Série B para a elite do Amazonense no seu primeiro ano de existência. É uma satisfação enorme poder estar de volta e atuar na cidade, um lugar onde fiz vários amigos. Vai ser uma honra vestir essa camisa novamente”, declarou o novo contratado do tricampeão amazonense.

Nascido em São Paulo, Edvan França de Moraes tem 28 anos e chega para sua terceira passagem pelo futebol amazonense. Além do Gavião em 2013, o lateral atuou pelo Nacional um ano antes. Nesta temporada, ele defendeu as cores do São Bernardo-SP, do Altos-PI e do Concórdia-SC, seu último clube.

Edvan é mais um reforço do Gavião do Norte para 2020 | Foto: Divulgação

“Estamos satisfeitos com essa contratação, garantida dentro da nossa capacidade orçamentária. Ele tinha a possibilidade de atuar na elite do futebol catarinense na próxima temporada, mas, por já ter trabalhado com o Mitoso (presidente) e o Giovanni (vice), topou retornar ao Manaus. Disputar a Série C também foi um atrativo e pesou na negociação”, resumiu o vice-presidente do departamento de futebol do Esmeraldino, Giovanni Miranda.

O lateral-direito é o 14º jogador confirmado para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os zagueiros Thiago Spice e Patrick Borges, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Márcio Passos e Panda, o meia Diogo Peixoto, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.

“O Edvan é um jogador que nós conhecemos muito bem, esteve conosco na primeira competição que disputamos oficialmente e nos ajudou a conquistar o primeiro troféu da história do Manaus. Hoje, mais experiente, acreditamos que chega para somar com seus companheiros e, mais uma vez, honrar a camisa do clube”, finalizou o presidente do Gavião, Luis Mitoso.

*Com informações da assessoria