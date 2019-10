Espanha ganha campeonato mundial de basquete

A Espanha ganhou o campeonato mundial de basquete da China neste domingo (15), derrotando a Argentina por 95 a 75. A França terminou na terceira colocação, a Austrália na quarta e a Sérvia na quinta. O Brasil terminou a competição na 13ª posição. A partida ocorreu no estádio Wukesong Sport Arena, na capital Pequim.

Os maiores pontuadores espanhois foram Ricky Rubio e Marc Gasol, com 20 e 14 pontos, respectivamenbte. Já do lado dos celestes, os destaques foram de Gabriel Deck Nicolás Laprovíttola, que marcaram, respectivamente, 24 e 17 pontos.

A Espanha foi superior em todos os quartos, consolidando a diferença representativa de 20 pontos que assegurou a vitória a medalha de ouro no campeonato. Com cinco minutos, o time vermelho abriu larga vantagem, com 12 a 2. E manteve um bom jogo ofensivo, com profundidade de bola e sem deixar a Argentina esboçar uma reação.

Brasil

O Brasil foi eliminado do campeonato ainda na fase de grupos. Na última partida, foi derrotado pelos Estados Unidos, em placar de 89 a 73. Com isso, não conseguiu assegurar a vaga para as Olimpíadas de Tóquio.

Precisando da vitória para avançar às quartas-de-final, se vencesse seria a primeira colocada, a equipe acabou em quarto e último lugar no grupo K, com mesmo número de pontos (oito) de República Tcheca e Grécia: as três seleções somaram três vitórias e duas derrotas no total, mas o Brasil ficou atrás nos critérios de desempate. A vaga na próxima fase da Copa do Mundo de Basquete ficou com os tchecos.

A seleção vai disputar a participação nos pré-olímpicos, que ocorrerão no ano que vem. Haverá quatro disputas, com seis seleções cada. Há a possibilidade que uma delas seja aqui. O objetivo é garantir a participação na terceira olimpíada seguida.