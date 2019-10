Pia Sundhage convoca Seleção Feminina para amistosos nesta quinta

Treinadora fará sua segunda convocação a frente da seleção brasileira | Foto: Divulgação

A técnica Pia Sundhage anunciará, na quinta-feira (19), às 15h, a lista das 23 jogadoras convocadas para os próximos amistosos da Seleção Brasileira Feminina. As partidas serão disputadas na Data FIFA de outubro, nos dias 5 e 8.

No dia 5 de outubro, o Brasil enfrenta a Inglaterra, no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. O duelo com a Seleção Polonesa será no dia 8, em Kielce, na Polônia.

O anúncio da lista das convocadas será no auditório da CBF (Av. Luis Carlos Prestes, 130 - Barra da Tijuca), seguido de coletiva de imprensa com a técnica Pia Sundhage e integrantes da comissão técnica da Seleção Feminina.

Os profissionais de mídia interessados em participar da cobertura do evento devem se credenciar a partir das 13h na sede da CBF.

*Com informações da assessoria