Convênio Estadual e Federal para promoção do Esporte no Amazonas

O convênio foi assinado pelo secretário de Estado de Esportes, Caio André de Oliveira, e pelo reitor da Ufam, Sylvio Puga. | Foto: Mauro Neto/ Sejel

A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (Feff), firmaram, na manhã de segunda-feira (16), um acordo de Cooperação Técnico Científica que possibilitará troca de experiências e recursos entre as duas instituições. O convênio foi assinado pelo secretário de Estado de Esportes, Caio André de Oliveira, e pelo reitor da Ufam, Sylvio Puga.

A partir de agora, os técnicos responsáveis pelos atletas que fazem parte do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara) poderão, junto aos mestres e doutores da Ufam, utilizar os laboratórios e toda a tecnologia de ponta disponível na Feff, para avaliar o desenvolvimento e o desempenho dos atletas e chegar a melhores resultados.

Em contrapartida, os alunos terão a oportunidade de acompanhar e orientar os treinamentos de atletas e paratletas olímpicos, dando suporte aos treinadores responsáveis por cada modalidade, experiência que vai contribuir na formação desses profissionais. Participarão da parceria alunos dos cursos de Educação Física e Fisioterapia.

O secretário de Esportes, Caio André de Oliveira, ressaltou a importância de formalizar a parceria que já acontecia apenas com o apoio dos acadêmicos, e os benefícios que o convênio proporcionará aos atletas do Ctara. “Nós já tínhamos esse trabalho com Ufam, mas era informal. Agora é um termo oficial onde teremos o Ctara dentro da Universidade, com todo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades. Isso era algo que faltava para o nosso Centro, e, agora, juntos, conseguiremos formar e melhorar o desempenho dos nossos atletas”, concluiu.

O reitor da Ufam, Sylvio Puga também exaltou os benefícios que o acordo traz para a parceria já existente entre as instituições. “O Acordo de Cooperação amplia a parceria entre as instituições e coloca nossos laboratórios à disposição do esporte de alto rendimento praticado no estado. Agradecemos, mais uma vez, a confiança depositada nos profissionais e alunos da Feff”.

*Com informações de assessoria