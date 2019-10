Torneios de Beach Soccer do Estrela do Norte começam nesta semana

As inscrições para o campeonato seguem abertas. O valor para a participação não foi divulgado, mas os números para contato são os seguintes: (92) 99127-9138 ou 99262-0139. | Foto: Divulgação

MANAUS - Nesta semana o Estrela do Norte dá início aos torneios feminino e masculino de Beach Soccer do clube localizado na Rua das Palmeiras, no bairro do São José 3, Zona Leste de Manaus.

Em sua nona edição tanto na disputa para mulheres quanto na competição para homens, a Copa Estrela Norte mantém a tradição de realizar o Torneio Início. O feminino acontece na quinta-feira, 19, e o masculino na sexta-feira, dia 20. Em ambas as noites a bola rola a partir das 20h, com entrada grátis para o público.

As inscrições para o campeonato seguem abertas. O valor para a participação não foi divulgado, mas os números para contato são os seguintes: (92) 99127-9138 ou 99262-0139.

Os campeões do Torneio Início ganham três pontos de bonificação no campeonato, além de 50% da taxa de inscrição. O Estrela do Norte destina anualmente o valor arrecadado com as inscrições para premiação dos melhores de cada edição.

Programação:

Torneio Início Feminino – 19 de setembro – a partir das 20h

Torneio Início Masculino – 20 de setembro – a partir das 20h

Local dos jogos: complexo esportivo do Estrela do Norte Esporte Clube – Rua das Palmeiras, São José 3