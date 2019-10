Brasil vence Quênia com sobra na Copa do Mundo feminina de Vôlei

A Seleção Brasileira atropelou o Quênia na manhã desta quarta-feira (18), na cidade de Hamamatsu, no Japão, pela quarta rodada , e se recuperou da derrota para a Holanda, na última segunda-feira, (16). As brasileiras venceram as africanas por 3 x 0, com parciais de 25/20, 25/17 e 25/14. Com o resultado, o Brasil chegou à quinta colocação na classificação geral, com oito pontos.



O técnico José Roberto Guimarães aproveitou o jogo para dar ritmo às atletas do banco de reservas. Uma delas foi a central Mara Leão, que entrou no segundo set, e se desatcou como a maior pontuadora da partida: fez 14 pontos (nove de ataque, quatro no bloqueio, e um ace). A segunda melhor em quadra foi a ponteira Amanda, que anotou 12 pontos. O time titular hoje foi formado por Macris, Lorenne, Fabiana, Bia, Gabi, Amanda e Camila Brait.

O próximo adversário do Brasil será os Estados Unidos, vice-líderes, com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias, em quatro jogos. O último triunfo norte-americano ocorreu nesta madrugada (18), contra a Holanda: 3x0. A China lidera o torneio, com quatro vitórias, e ocupa o primeiro lugar por não ter perdido um set sequer. O Brasil ocupa a quinta posição, com três vitórias e uma derrota, que prejudicou a Seleção que sonha com a inédita medalha de ouro no torneio.

O confronto Brasil x Estados Unidos, pela quinta rodada, será nesta quinta-feira (19), às 6h (horário de Brasília).