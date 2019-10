Gabigol descarta empolgação na reta final de temporada

A crítica mais recente veio do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. O Imortal Tricolor é o adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, que será disputada em outubro.

Em entrevista ao programa de televisão Fox Sports Rádio, o comandante do time gaúcho afirmou que é natural o rubro-negro ser apontado como o favorito do confronto, mas que há um clima de “já ganhou” inegável.

O Flamengo não deu resposta. Nesta quarta-feira, (18), inclusive, não há entrevista coletiva agendada. O único que conversou com a imprensa foi Gabriel Barbosa, na terça-feira, (17). Apesar de a fala de Romildo Bolzan não ter sido questionada ao atacante, Gabigol respondeu sobre uma possível empolgação da equipe pela boa fase na temporada e o título simbólico do primeiro turno.

“Aqui dentro do clube não tem empolgação alguma. A gente vem fazendo bons jogos, mas não ganhou coisa alguma. Não existe isso de campeão do primeiro turno. Obviamente é bom estar em primeiro, mas teremos ainda muitos jogos complicados e o que importa é levantar a taça no final”.

Principal atacante do Flamengo no Brasileiro e na Libertadores, Gabigol vem conquistando o coração dos rubro-negros. Se dentro de campo ele presenteia os torcedores com gols bonitos e decisivos, com as palavras não fica atrás.

“A torcida do Flamengo realmente é inexplicável, é algo que me empolga quando eu entro em campo. É difícil de falar, mas acredito que todo jogador do mundo tinha de um dia botar a camisa do Flamengo e entrar no Maracanã lotado para sentir isso. É algo que só o Flamengo pode proporcionar ao jogador”.

Gabigol tem mais um confronto pela frente para cativar a paixão rubro-negra. Sábado, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, às 17h, no Mineirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos na classificação, a vitória sobre a Raposa pode fazer o Flamengo abrir até seis pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras, que pega o Fortaleza fora de casa, domingo, às 16h.