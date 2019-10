Amazonas FC segue se reforçando para a Série B estadual

Mais 6 jogadores foi anunciados pelo clube para a disputa da Série B estadual | Foto: Reprodução

O Campeonato Amazonense da Série B vai se aproximando e o Amazonas Futebol Clube (FC) se prepara para a sua primeira competição oficial. Por ser o seu primeiro ano, o clube montou seu elenco do zero, anunciando mais seis jogadores no último dia 17.

No último pacote de jogadores contratados pelo clube foram seis nomes anunciados, sendo eles: Rubran (zagueiro), Bernardo (zagueiro), Magnum (lateral-direito), João Lucas (atacante), Gileard (atacante) e Dioguinho (meia-atacante).

O clube tem sua estreia profissional na série B no dia 12 de outubro contra o Tarumã, às 16h, na Colina, em Manaus, onde fará o primeiro jogo de sua história, dando início a sua caminhada rumo a elite do futebol local.

Os atletas contratados

Rubran Siqueira Pantoja tem 31 anos e jogou por Remo-PA, Rio Branco-AC, Nacional-AM, São Raimundo-PA. Em 2019, defendeu as cores do Santos/AP na disputa do Amapaense.

Bernardo Benjamin Costa de Almeida tem 30 anos e soma passagens pelo Paysandu, Atlético-GO, Águia de Marabá-PA, Ypiranga-AP. Em 2019, defendeu as cores do Tocantinópolis na disputa do Tocantinense.

Magnum Alves dos Santos de 32 anos tem passagem pelo Paraná, URT, Tupi-MG, Castanhal, Operário-MS. Em 2019, defendeu as cores do São Raimundo-PA disputa da Série D.

João Lucas Aguiar, jovem de 20 anos, acumula passagens pelos Holanda-AM, Fast Clube Sub/20. Em 2019, defendeu as cores do Manaus FC na disputa do Amazonense.

Gileard Nascimento Borges, 23 anos. Soma passagens pelo Maranhão-MA (onde foi revelado), Santa Quitéria-MA. Batatais-MA, Vocem-SP e Bacabal.

Diogo Carvalho, o Dieguinho, de também de 23, soma passagens pelo Izabelense, Ypiranga-AP e Paragominas-PA.

Outros atletas

Primeiro, o Amazonas FC já havia anunciado o goleiro Oliveira (ex-Fast Clube), o zagueiro Brendo e lateral-direito Paulinho (ambos ex-Nacional-AM) e o meia-atacante Caíque (Iranduba-AM).

Posteiormente, foram anunciados o atacante Daday, ex-Real Ariquemes (RO), o meia Paulinho, ex-Força e Luz-RN, os volantes Otávio, ex-Santos (AP), Pelezinho, ex-Águia de Marabá (PA), e o goleiro Iago Salles, ex-Castanhal (PA).