Etapa do Amazonense de Hipismo acontece no próximo fim de semana

O evento vai contar com categorias Zerinho, Aspirante, Intermediária, Principal, entre outras. | Foto: Divulgação

A Federação Amazonense de Hipismo realizará no próximo sábado (21), a partir das 9h, e no domingo (22), a partir das 17h, a 3ª Etapa do Ranking Amazonense da modalidade.

O evento, que está inserido no calendário de provas da federação, vai acontecer na Hípica Nilton Lins, na rua Barão de Indaiá, 1.700, Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

De acordo com a organização, são esperados pelo menos cem atletas nas disputas, entre cavaleiros e amazonas, com idades entre 4 e 45 anos. Além disso, até o final do ano serão realizadas mais duas etapas e um campeonato, que elegerá o campeão amazonense de 2019. O evento vai contar com categorias Zerinho, Aspirante, Intermediária, Principal, entre outras.

Os interessados em participar têm até as 20h desta quarta-feira (18/09) para realizar suas inscrições, que devem ser feitas diretamente com os responsáveis pelas escolas em que os atletas praticam o esporte. O valor das inscrições varia de R$ 80 a R$ 160.

A presidente da Federação, Dinah Siza, aproveitou para convidar atletas e público para prestigiar os dois dias de evento. “Desde já convido todos os atletas, pais, amigos e comunidade para prestigiarem e conhecerem um pouco mais deste excelente esporte, que é o hipismo. Teremos área de alimentação, espaço kids e exposição de carros, e tenho certeza que vale a pena conferir a programação, que é para toda a família”.

Para o titular da Sejel, Caio André de Oliveira, a competição será um sucesso e uma boa oportunidade para descobrir praticantes promissores do esporte. “Acredito que teremos grandes talentos sendo revelados neste campeonato. Eventos como este têm tudo para ser um sucesso, além de serem excelentes oportunidades para a população conhecer mais sobre a modalidade', finalizou.

*Com informações da assessoria