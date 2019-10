Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã acontece no sábado (21)

O evento contará com grandes premiações para os participantes e atrações musicais para diversão do público que for ao local. | Foto: Divulgação

MANAUS- (AM) - A Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, vai receber no próximo sábado (21), a partir das 7h, a 6ª Edição do Torneio de Pesca Esportiva Amigos do Tarumã. Com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), o evento contar com grandes premiações para os participantes e atrações musicais para diversão do público que for ao local.

A disputa contará com a presença do grande ícone da pesca esportiva, Nelson Nakamura, que também é padrinho do torneio desde a primeira edição.



Com 163 pescadores esportistas inscritos nesta edição, a organização do evento realizará no dia anterior ao torneio, sexta-feira (20/09), um congresso técnico com todos os participantes para a entrega dos kits, leitura das regras da prova e apresentação de todos os colaboradores.

O organizador do evento, Rogério Bessa destaca que um dos objetivos do torneio é a harmonização dos pescadores com a natureza, além de tornar o esporte algo sempre presente no calendário de competições do estado. “Com o torneio queremos fazer com que a modalidade entre no calendário oficial do Amazonas, uma vez que é uma das atividades que mais cresce, trazendo resultados positivos”, comentou.



Premiações

As premiações serão divididas em duas categorias, Mérito e Sorteio. A premiação por Mérito será destinada às equipes que alcançarem do 1º ao 10º lugar no pódio, à equipe que capturar o maior peixe do torneio e ao pescador que capturar o maior peixe, tanto no masculino, como no feminino.

Já a premiação por Sorteio, envolvendo todos os inscritos, vai oferecer bote de pesca, motores de popa, motor elétrico, caiaque, drone, pacotes em pousadas de pesca e barco hotel, entre outras recompensas.

Além disso, o concurso terá a presença de grupos musicais, área de serviços gastronômicos, disputa de pênaltis, desafio de arremesso, área kids e outras atividades para o público participante.

