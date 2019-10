Atletas de tênis de mesa representam Manaus em Super Copa Brasil

Os atletas contam com apoio da Prefeitura de Manaus para disputar a competição que acontece entre os dias 26 e 29/9, na capital mato-grossense. | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Os amazonenses Orlando França, 17, e Alexandre Alfon, 38, vão em busca do ouro para o Amazonas na Etapa Cuiabá da Super Copa Brasil de Tênis de Mesa. Os atletas contam com apoio da Prefeitura de Manaus para disputar a competição que acontece entre os dias 26 e 29/9, na capital mato-grossense.

Destaques do tênis de mesa, Orlando e Alexandre estão entre os primeiros colocados de suas categorias, a juventude/juvenil e classe 10, respectivamente. Ambos se preparam e estão confiantes em conquistar medalhas para o Estado.

Competindo há dois anos, Orlando já foi campeão da Copa Cidade de Manaus e agora e vai em busca do título da Super Copa. “Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e ao secretário da Semjel (João Carlos). Eu treino todo dia, duas horas por dia junto com o preparo físico. A expectativa é muito boa espero trazer medalhas e ser campeão das categorias que eu vou participar”, contou.

Paratleta, Alexandre é campeão amazonense e do Para-Pan em sua trajetória de sete anos na modalidade, ele conta como está sua preparação. “Estou treinando desde o início do ano e estou entre os três melhores dessa competição. Estou me preparando bem para representar o Amazonas e agradeço a Prefeitura de Manaus por esse apoio”, disse.

O secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos, reiterou o apoio aos atletas amazonenses. “Estamos trabalhando para que cada vez mais os atletas amazonenses possam representar o nosso Estado em competições nacionais e internacionais”, ressaltou.

*Com informações da assessoria de imprensa