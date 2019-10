Brasil garante vaga na semifinal do Mundial de Boxe na Rússia

O peso médio Hebert Conceição, medalha de prata no Pan de Lima, se classificou nesta manhã para a semifinal do Mundial de Boxe ,em Ecaterimburgo, na Rússia: o baiano, de apenas 19 anos, derrotou o italiano Salvatore Cavallaro, no duelo pelas quartas de final, na categoria 75Kg, e agora é o único representante brasileiro na competição. Com a vitória - por 4x1, decida pelos juízes - o brasileiro já tem assegurada a medalha de bronze, pois não há disputa de terceiro lugar no boxe.



O adversário do jovem baiano na semifinal, sexta-feira (20), será o anfitrião russo Glev Bakshi, que nesta manhã despachou o cubano Arlen López Cardona, ouro no Pan de Lima, após vencer o embate contra Hebert Conceição: com a derrota o brasileiro foi prata no Pan.

Para chegar às quartas de final do Mundial, na Rússia, o peso médio brasileiro passou pelo alemão Andrej Mersljakov e pelo uzbeque Fanat Kakhramonov, com vitórias apertadas: em ambas venceu por 3x2. Mas hoje (18) a história foi diferente: o baiano venceu com folga Salvatore Cavallaro, pro 4x1, e ganhou moral para a luta contra o russo Bakshi, oitavo cabeça de chave, na semifinal, sexta-feira, (20).

Já o peso leve (até 64Kg) Wanderson “Sugar” de Oliveira, perdeu a chance de conquistar mais uma medalha para o país: o carioca foi eliminado da competição após perder nas quartas de final o indiano Manish Kaushik, por decisão unânime dos juizes (5x0).

O Mundial de Boxe, promovido pela Associação Internacional de Boxe (Aiba), reúne 450 atletas, de 87 países. Ao todo sete brasileiros começaram a disputa, mas apenas o baiano Hebert Conceição segue na briga. O mundial não classificara para a Olimpíada de Tóquio 2020.