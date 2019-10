Brasil enfrenta fortes seleções africanas em outubro

Em 2014, Neymar marcou os quatro gols da vitória brasileira contra o Japão | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Senegal e Nigéria, duas das principais forças do futebol africano na atualidade, serão as adversárias da Seleção Brasileira nas Datas FIFA de outubro. O Estádio Nacional de Singapura, arena reinaugurada em 2014 com capacidade para 55 mil torcedores, será o palco do confrontos marcados para os dias 10 e 13, às 20h local (9h de Brasília).

No dia 10 de outubro de 2019, a Seleção Brasileira Principal fará seu primeiro jogo da história contra Senegal. Melhor equipe africana no Ranking FIFA, os senegaleses encontram-se na 20ª posição da classificação.

Três dias depois, em 13 de outubro, Brasil e Nigéria (33ª do Ranking FIFA) se enfrentam no mesmo palco. Será apenas o segundo confronto da Seleção Principal contra os nigerianos. O primeiro foi em 2003, com vitória brasileira por 3 a 0 em Abuja, capital nigeriana. Gil, Luís Fabiano e Adriano marcaram os gols do triunfo.

As equipes adversárias vêm de bons resultados em 2019. Senegal e Nigéria terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na Copa Africana de Nações disputada nos meses de junho e julho. A escolha vem ao encontro do conceito estabelecido entre a Presidência da entidade e a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, de jogar contra adversários top 50 do ranking da FIFA sempre que possível.

- Escolhemos duas das melhores seleções africanas por serem enfrentamentos de alto nível e contra uma escola que a Seleção Brasileira teve poucos encontros nos últimos anos. Era um desejo da Comissão Técnica, por isso fomos atrás destes adversários - comentou o Coordenador da Seleção, Juninho Paulista.

Sob o comando do técnico Tite, o Brasil enfrentou apenas uma equipe africana. Em novembro de 2018, com gol de Richarlison, derrotou Camarões. A partida foi realizada em Milton Keynes, na Inglaterra, e marcou o encerramento da temporada para a equipe.

Esta será a segunda passagem da Seleção Brasileira pelo remodelado Estádio Nacional de Singapura. Em outubro de 2014, também em período de amistosos, o Brasil derrotou o Japão por 4 a 0, com quatro gols de Neymar, para um público de aproximadamente 51 mil pessoas.

*Com informações da assessoria