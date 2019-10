Com sonho de lutar no UFC, amazonense promove feijoada para ir a SP

O atleta está com as malas prontas para São Paulo, buscando oportunidades na carreira | Foto: Reprodução

Manaus - Hudson Melo é faixa roxa em Jiu-Jitsu e lutador de Muay Thai Kickboxing e Boxe, formado pela academia Arena Boxe Life. O lutador, que já fez treino com nomes consagrados, como Minotauro, agora trilha seu caminho rumo ao UFC.

Para a sua caminhada rumo ao UFC, o lutador está de mudança para São Paulo (SP), onde, além de treinos, também participará de um evento de MMA na capital paulista. Para isso, o atleta fará uma feijoada beneficente para angariar fundos.

A feijoada

Lutador fará feijoada para angariar fundos visando sua preparação em São Paulo | Foto: Reprodução

O evento beneficente será realizado no dia 22 de setembro, na rua 24 do bairro São José 2, na Zona Leste de Manaus, na casa de um conhecido do atleta. Toda renda adquirida será destinada à viagem a São Paulo, onde o atleta lutará um evento de MMA. Sobre a competição, o lutador afirmou que ainda busca por patrocinadores.



"Contamos com toda ajuda possível para esse evento. Você empresário, que sentir no coração a vontade de ser um patrocinador, entre em contato por meio dos números (92) 99449-9312 ou (92) 99387-8740, para ajudar a minha ida a São Paulo", disse ele.

A entrada na luta

Hudson comentou que a ida para o mundo da luta se deu por conta de um bom primeiro contato com a modalidade. "Meu contato com o esporte se deu por meio de um amigo, que me convidou para treinamentos com ele e desde esse dia comecei a praticar, tomando gosto pelo esporte e evoluindo no meio", revelou o atleta.

O atleta sonha em chegar no UFC, maior evento esportivo da modalidade | Foto: Reprodução

Sonhos do atleta



Como todo atleta, o lutador deseja alcançar a consagração máxima dentro do mundo esportivo, chegando na principal categoria de sua modalidade. "Meu sonho é ser reconhecido no mundo inteiro e chegar no UFC, o maior evento da modalidade e, se Deus me permitir, buscar o melhor pra mim no mundo da luta", explicou Melo.

A vida de um atleta de alto nível requer muitos sacrifícios. Melo revelou a sua preparação para as lutas. "A minha rotina, quando em preparação, é de muito treinamento pesado, exercícios físicos de alto rendimento, além de uma alimentação regrada buscando a melhor forma possível", comentou o lutador.



Futuro do atleta

"Agora, estou focando na minha preparação, e essa etapa será em São Paulo, onde, além de um evento de MMA, também passarei uma temporada lá para ver se, com um bom desempenho na competição, consigo patrocinadores para dar um apoio na carreira", disse o amazonense.

Além de buscar uma chance de maior visibilidade, Hudson conta que já teve grandes nomes do UFC auxiliando a sua preparação. "Já treinei com os melhores do UFC, quando estive no Rio de Janeiro. Tive a ajuda de Minotauro e Minotouro e Jessica Bate-Estaca, ícones da luta, além de outros que estão no ranking da modalidade", comentou Melo.

Atleta se apega na religião para se manter focado no esporte | Foto: Reprodução

Motivações

O atleta comenta que não teme os desafios que pode encontrar na carreira rumo à elite da luta. "Tenho meu Deus na frente de tudo que ocorre na minha vida, então não tenho porque ter medo. Tudo será do jeito dele, assim como foi até hoje na minha carreira. Sou dono de 3 cinturões, em diferentes categorias, de 57 kg e 55 kg, entre modalidades de MMA e Muay Thai", finalizou.