Vasco empata com o Athletico-PR em casa e sai aplaudido pela torcida

O Vasco empatou em 1 a 1 com o Athletico Paranaense neste domingo (22/9), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O gol vascaíno foi marcado pelo lateral-esquerdo Danilo Barcelos, de pênalti. O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será no domingo (29), diante do Corinthians, às 11h, na Arena Corinthians.

Com o empate, o Cruzmaltino segue na 12ª colocação, com 24 pontos conquistados.

O jogo

A primeira oportunidade do Vasco no jogo foi aos 4 minutos, com Ribamar. O camisa 9 recebeu em velocidade, dividiu com o zagueiro e acabou indo pro chão antes de tentar o chute. Aos 8, Danilo Barcelos cruzou, a zaga desviou e a bola ficou boa para Rossi, que acabou furando. Dois minutos depois, Pikachu fez boa finta, limpou pra perna esquerda e bateu de canhota, obrigando o goleiro a fazer boa defesa. Aos 12, Talles fez grande jogada pela direita, e cruzou para trás. A bola chegou em Raul, que dominou, mas não conseguiu concluir. No escanteio, Danilo botou na cabeça de Henríquez, que subiu sozinho, mas mandou à esquerda de Santos. No lance, Castan foi agarrado por Bruno Guimarães, mas o árbitro Anderson Daronco o VAR ignoraram. Aos 29, Rossi recebeu de Talles e correu muito. Invadiu a área e bateu cruzado, para defesa do goleiro. O segundo tempo começou com gol do adversário após cobrança de falta: 1 a 0. O Vasco respondeu com Ribamar recebeu bom passe, chegou na frente do marcador, mas demorou a chutar. Aos 9, Ribamar pegou a sobra após bate-rebate e bateu de primeira, mas o goleiro fez boa defesa. A torcida empurrou o time e aos 19, Danilo bateu falta e a bola bateu na mão de um defensor na barreira. O árbitro pediu VAR e marcou pênalti, que Danilo cobrou aos 24 e empatou: 1 a 1. Aos 53, Danilo cruzou e a bola passou por Pikachu, Marrony e chegou em Clayton, que tentou de cabeça, mas mandou pra fora, muito perto do gol.O Vasco cresceu e aos 35, Talles fez grande jogada pela esquerda e bateu bonito, obrigando o goleiro a fazer grande defesa. Um minuto depois, Danilo cobrou escanteio e Marrony quase completou para o gol após desvio. Aos 37, Talles chamou a marcação e deixou Danilo na boa. Ele cruzou para Marrony, que testou, mas o goleiro fez grande defesa. Aos 40, após confusão na área, Raul mandou para o gol, mas o VAR foi consultado e anulou o tento, alegando falta de Henríquez. Aos 49, Raul cruzou para Talles, que estava na boa, mas não conseguiu o domínio.