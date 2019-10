Terceira Etapa do Ranking Amazonense de Hipismo reuniu 70 competidores

Nesta terceira etapa, além da soma de pontos do ranking estadual, os campeões receberam troféus, medalhas, escarapelas, rações para seus cavalos e brindes de patrocinadores. | Foto: Divulgação

A Federação Amazonense de Hipismo (Fahi) realizou no final de semana (21 e 22), na Hípica Nilton Lins, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus, a 3ª Etapa do Ranking Amazonense de Hipismo, que contou com a participação de 70 atletas da modalidade e teve apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

As disputas aconteceram entre cavaleiros e amazonas com idades de 4 a 45 anos, nas categorias Zerinho, Aspirante, Intermediária, Principal. A etapa faz parte do calendário de competições da modalidade e, até o final do ano, serão realizadas mais duas competições para a definição do campeão amazonense de 2019.

A presidente da Fahi, Dinah Siza, avaliou positivamente o evento. Para a organização, a competição foi um sucesso e marcou o esforço da gestão da federação e de entidades filiadas, além do comprometimento dos cavaleiros e amazonas.

“Esta etapa foi um sucesso, inclusive pelo apoio que recebemos da Sejel, que se propôs estar conosco e unir forças. Agradecemos o apoio e precisamos disto. Ganha o esporte, os atletas e toda a comunidade envolvida”.

Nesta terceira etapa, além da soma de pontos do ranking estadual, os campeões receberam troféus, medalhas, escarapelas, rações para seus cavalos e brindes de patrocinadores.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, falou sobre a importância que a secretaria dá ao hipismo e o fortalecimento do esporte. “O hipismo é uma modalidade muito bonita, em que temos atletas renomados. Esta etapa da competição foi grandiosa, e a Sejel está sempre disposta a contribuir com o esporte”, concluiu.

Veja a relação dos melhores ranqueados por categoria nesta etapa (na ordem está nome do atleta seguido do nome do cavalo):

Categoria Aberta 1,10

1º lugar: Miguel segura com Charge BLUE

2º lugar: Andrezza Nasser com VDL Bing

Categoria Aberta 0,95

1º lugar: Tammy Repolho com Tabaco SS

2º lugar: Helano Melo com Querubim

3º lugar: Andrezza Nasser com Elohim

Categoria Aberta 0,80

1º lugar: Luana Botinelly com Quinoa

2º lugar: Antony Rattmann com Vermelinho

3º lugar: Giovana Bedoschi com Memory Z

4º lugar: João Vitor Barreto com TW Thor

5º lugar: Izabelle Sá com TW Thor

Categoria Intermediária 0,60

1º lugar: Maria Júlia Brandão com Liberty

2º lugar: Sophia Veras com Rosilha

3º lugar: Priscila Pardo com Sabonete

4º lugar: Rebeca Hatchwel com Vermelinho

5º lugar: Gabrielle Correa com Atalaia

Categoria Preliminar 0,40

1º lugar: Rodrigo Branot com Atalaia

2º lugar: Hanna Leticia- Rosilha

3º lugar: Dhana Beatriz com Requinte

4º lugar: Iris Segura com Suzuki

Categoria Kids (4 a 10 anos)

1º lugar: Vinicius Siza com Falcao

2º lugar: Miguel Siza Brandão com Zaira

3º lugar: Lídia Louise com Atalaia

4º lugar: Júlio César com Zaira

5º lugar: Antonela Pedrosa com Atalaia

*Com informações da assessoria