Esporte e conscientização ambiental na Cidade Nova

Manaus- A largada, em frente ao Sumaúma Park Shopping, teve um percurso inédito, passando pela primeira Unidade de Conservação Estadual de Manaus, o Parque Sumaúma , na Cidade Nova. "Foi a primeira corrida de Manaus que adotou como percurso um parque de preservação ambiental, fato que atraiu muitos atletas que não conheciam o local", enfatizou o organizador do evento, Vander Araújo.



O evento contou com apoio do Sumaúma Park Shopping, localizado ao lado da unidade de conservação, além do apoio do Governo de Estado e Prefeitura de Manaus.

No domingo, após a data que comemora o Dia da Árvore (21 de setembro), a Forest Runner, chegou a sua segunda edição com objetivo promover saúde e também conscientizar sobre a preservação ambiental e o reflorestamento.

Premiação

Juarez Rosa, o primeiro colocado nos 10km, falou sobre a conquista: "cada corrida é uma sensação diferente, a gente nunca entra numa prova sabendo que vai ganhar, mesmo sendo favorito, sempre bate aquela ansiedade e o frio na barriga".

Os destaques entre as corredoras foram a venezuelana Roselvys Moreno, primeiro lugar nos 5km e a amazonense Márcia Silva, primeiro lugar nos 10km."Esta foi a minha segunda vez nesta corrida. No ano passado corri os 5km e ganhei e, nesse ano, fui nos 10km e repeti a vitória", resume Márcia.

*Com informações da assessoria