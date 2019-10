Tufão da Colina na preparação rumo ao bi-campeonato da segundinha

Elenco que irá representar a equipe na Série B do Amazonense | Foto: Divulgação

O Campeonato Amazonense da Série B terá início em Outubro, com 5 times tentando o acesso à elite do futebol local. Desses 5, um dos favoritos é o tradicional São Raimundo Esporte Clube (EC), que foi rebaixado em 2018 para a segundinha.

Sem jogar desde que foi rebaixado, em 2018, o São Raimundo se prepara para a Série B do Campeonato Amazonense, quando tentará o segundo título da competição. O “Tufão da Colina” venceu a competição em 2017.

O clube busca retornar as glórias passadas, onde chegou a ser tricampeão da Copa Norte, além de frequentar a Série B do Campeonato Brasileiro por 7 temporadas, até ser rebaixado no ano de 2006. Sem conseguir retornar, o “Rei do Norte” chegou ao fundo do poço na Série B estadual, pela primeira vez em sua história, no ano de 2017.

O retorno à Série B

O clube irá participar da competição com 23 jogadores compondo o seu elenco, que foram apresentados oficialmente na sede do clube na tarde da última terça-feira (16), além de outras novidades que foram reveladas, como o fato de que o clube fará alguns treinamentos no CT do Nacional, alugado para a competição.

Comandados por Paulo Morgado, o clube anunciou três novidades com relação aos apresentados anteriormente, sendo eles: o zagueiro Elton, de 32 anos, o goleiro Wanderlan e o atacante Jefferson Maranhão.

Para a Série B, o clube irá com três goleiros, quatro zagueiros, quatro laterais, oito meias e cinco atacantes. Dos 23 atletas anunciados para o torneio, sete foram formados nas categorias de base do clube. Os outros atletas foram indicados pela direção técnica do clube.

Os jogadores que irão compor o time na Série B são os goleiros Jonathan, Guanair Jr e Wanderlan, os zagueiros Elton, Rondinelli, Thiago Brandão e Cleyton, os laterais Felipe Leite, Tubarão, Igor e Emerson, os volantes: Juninho, Roberto Dinamite, Tiago Amazonense, Borel, os Meias: Dadinho, Nathan, Thiago Bigo e Paulo Sérgio e os atacantes: Romarinho, Ray, Denis Maranhão, Marinho e Jefferson Macarrão.

O treinador

Treinador português espera dias melhores para o clube | Foto: Divulgação

Para o português Paulo Morgador, treinador do time na competição, o elenco escolhido terá a chance de encaminhar o São Raimundo para dias melhores dentro do cenário local e até mesmo nacional, dependendo do desempenho dos mesmos.

“A expectativa é a melhor, conosco montando um elenco dentro das condições do clube, escalando um grupo forte para conseguirmos o acesso e levarmos o clube ao lugar de onde ele nunca devia ter saído”, revelou Morgado.

Paulo explica que, com um grupo sério, o São Raimundo pode voltar a sorrir. “O futuro depende da organização. Estamos trabalhando para conseguirmos o acesso, para que tenhamos dias melhores”, finalizou.

Morgado também não esconde as dificuldades vividas pelo clube. “O São Raimundo é um clube antigo, centenário, com uma diretoria que é ajudada por torcedores e, apesar das dificuldades e um orçamento reduzido, conta com uma grande torcida - que irá facilitar para termos o acesso”, disse ele.

Destaques da equipe

Goleiro Jonathan, que irá defender a meta do Tufão na Série B | Foto: Divulgação

O goleiro Jonathan, que foi promovido com o Manaus Futebol Clube a Série C do Brasileiro, foi emprestado pelo clube para o São Raimundo para o torneio, sendo a garantia da solidez defensiva do elenco.

Jonathan já possui um título com o São Raimundo. Ainda em 2017, ele foi emprestado ao Tri do Norte para a disputa da Série B estadual, que o Tufão jogava pela primeira vez a Série B do Amazonense. Rebaixado em 2018, o clube tenta o retorno à elite estadual.

O clube também pode estar próximo de anunciar o empréstimo do zagueiro Thiago Spice, que foi parceiro de Jonathan no Manaus FC e foi um dos pilares do time na Série C, podendo chegar para ser o "xerifão" do Tufão.

Atacante foi um dos destaques do clube na última Série A | Foto: Divulgação

No ataque, Denis Maranhão retornou ao clube. O atleta se destacou no clube em sua última passagem, caindo nas graças da torcida após marcar 4 gols pelo clube em 8 jogos realizados, na campanha que culminou no rebaixamento do São Raimundo para a Segunda Divisão Estadual.

Além dele, Marinho retornou o clube para fazer sua última temporada como profissional. Já com o peso da idade, o atleta afirma que vem para brigar pela artilharia da competição. O pedido de retorno ao clube partiu do próprio jogador.

O time começa a disputa da Segunda Divisão em 12 de outubro, contra a equipe do Tarumã, às 18h, no estádio da Colina. A competição termina dia 18 de novembro.