Atletas, paratletas e técnicos olímpicos são homenageados em Manaus

Em cessão de tempo concedida pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), atletas, paratletas e técnicos amazonenses que estiveram nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Lima 2019 foram homenageados pela Assembleia Legislativa do Amazonas nesta quinta-feira (26).

Autora da homenagem, a deputada Alessandra disse que a entrega da placa e dos certificados de honra ao mérito é o reconhecimento da Casa ao trabalho desenvolvido pelos atletas, paratletas e técnicos ao esporte do Amazonas.



“É uma homenagem justa e merecida, porque é uma forma de a Casa, da Comissão do Esporte, da presidência - em nome do presidente Josué Neto e em meu nome -, reconhecermos o trabalho dessas pessoas que tanto contribuem para o nosso esporte”, disse Alessandra.



A deputada enfatizou que, apesar de os atletas e paratletas estarem recebendo apoio do Governo do Estado na questão das passagens aéreas para as competições, é preciso avançar. Para isso, Alessandra assegurou que continua lutando na Assembleia pela criação do Programa Bolsa-Atleta Estadual.



“Os atletas de alto rendimento têm tido apoio, mas a gente sabe que tem sempre uma dificuldade porque são muitos atletas e o recurso é sempre restrito, então a gente já está trabalhando pela Bolsa-Atleta Estadual e também para deixar consignado no Orçamento um recurso específico para garantir a ida desses atletas para as competições no próximo ano”, enfatizou Alessandra, que foi secretária da Sejel entre 2012 e 2014.



Menina de Ouro



Principal nome do badminton brasileiro no Parapan, a paratleta Mikaela Almeida, de 16 anos, foi medalha de ouro em Lima e era só alegria com a singela lembrança da Assembleia Legislativa. Ela, que estuda na Escola Estadual Cacilda Braule Pinto (Coroado), se disse muito honrada com a homenagem proposta pela deputada Alessandra.

“Eu me senti muito honrada porque eu nunca imaginei que algum dia eu ia entrar aqui e ainda mais para ser homenageada, então eu me sinto muito feliz tanto pelo convite quanto pela homenagem”, disse a Menina de Ouro, que treina forte também para confirmar seu nome nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.



Investimento na base



O técnico Getúlio Filho, que treinou o medalhista de bronze Lucas Santos, 17, no Parapan 2019 na modalidade halterofilismo, recebeu um certificado de reconhecimento. Ele enfatizou que os destaques amazonenses nas competições internacionais são oriundos de escolas públicas e também enalteceu o trabalho feito na base.

“O interessante é que o trabalho tem que ser feito sempre na base. O exemplo é própria Mikaela no badminton e o Lucas no halterofilismo. São atletas da rede estadual de ensino, de escolas públicas, e vêm trabalhando na base, na escola, e depois passam para a gente na Vila Olímpica para fazer um trabalho mais específico”, destacou Getúlio Filho.



Homenageados com placa:

Mikaela recebeu uma placa em homenagem ao desempenho por conquista o ouro em badminton | Foto: Hudson Fonseca/Aleam

1 - Mikaela da Costa Almeira, 16 anos – paratleta, ouro no badminton no Parapan 2019

Homenageados com certificado:



2 - Lucas Manoel Galvão dos Santos, 17 anos – paratleta, bronze halterofilismo no Parapan 2019

3 - Goutier dos Santos Rodrigues – paratleta, tênis de mesa, participante do Parapan 2019

4 - Guilherme Marcião da Costa – paratleta, tênis de mesa, participante do Parapan 2019

5 - Laiana Rodrigues Batista – paratleta, voleibol sentado, prata no Parapan 2019

6 - Graziela Paulino dos Santos – atleta olímpica, tiro com arco, quarto lugar no Pan 2019

7 - Daniel Alves Nascimento – atleta olímpico, luta olímpica estilo livre até 57 kg, quinto lugar no Pan 2019

8 - Aníbal José de Lisboa Forte – técnico do tiro com arco

9 - Antonio Nestor Garcia – técnico de luta olímpica

10 - Getúlio de Souza Oliveira Filho – técnico halterofilismo no Parapan 2019

11 - Fernando Taffarel de Assis Medeiros – técnico de badminton

12 - Vivaldo Serafim de Oliveira Júnior – técnico de tênis de mesa

*Com informações da assessoria