Amazonas FC mantém preparação para a Série B Estadual

Equipe se prepara para a competição , sua primeira oficialmente | Foto: João Normando/ Divulgação

O Amazonas segue firme e forte se preparando para a Segunda Divisão do Campeonato Amazonense, já com duas semanas de preparação do elenco, Lecheva destacou os principais pontos durante o período de treinos a frente da equipe novata no cenário local.

Com um elenco de 30 jogadores, o Amazonas segue uma rotina de treinos, comandada por seu técnico e diretor de Futebol. Este período segundo o treinador da equipe, serve para os jogadores se se adaptarem fisicamente.

"Nós estamos concluindo a segunda de semana de trabalho, durante os primeiros dias trabalhamos para recuperar a condução física de cada um, afinal no elenco temos variáveis, jogadores que não jogam a um mês, como atletas que acabaram de sair de competições na semana passada, então a nossa prioridade é ter um condicionamento físico homogêneo para efetuar o que queremos efetuar na equipe" comentou Lecheva.

Lecheva comandará a equipe ao longo da competição | Foto: João Normando/ Divulgação

Questionado se já enxerga uma equipe titular, o comandante do Amazonas ainda observa os jogadores para definir a equipe para a estreia na Série B.

"A evolução nos treinos tem sido muito bem efetuada, a alguns dias começamos o trabalho com bola, mas ainda não dá para definir o time, acredito que na semana que vem, já teremos uma base da equipe que irá estrear na competição". Disse Lecheva.

O Amazonas estreia na segundinha, contra a equipe do Tarumã, no dia 12 de outubro, às 16h (horário de Manaus), no estádio da Colina.

Time intensificou os treinos para a competição | Foto: João Normando/ Divulgação

*Com informações da assessoria