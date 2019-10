São Raimundo vence em seu retorno aos gramados

Clube retornou aos gramados após longo hiato | Foto: João Normando

O São Raimundo voltou aos gramados em jogo realizado na última sexta-feira (27), em duelo contra a equipe Sub-21 do Nacional, no CT Barbosa Filho, onde os atletas do Nacional costumeiramente realizam seus treinamentos preparatórios, com o Tufão vencendo o jogo por 3x1.

Os autores dos gols do confronto foram do atacante Ray, marcando duas vezes, e o lateral-direito Emerson, pelo lado do São Raimundo. Pelo lado da base do Nacional, Matheus Mineiro descontou para o Leão da Vila Municipal.

Antes da bola rolar, o clube alinhou o 11 inicial com Jonathan; Igor Baptista, Thiago Brandão, Rondinelli e Tubarão; Tiago Amazonense, Roberto Dinamite e Thiago Bigo; Emerson, Ray e Romarinho.

O Sub-21 do Nacional, que se prepara para a Copa São Paulo, entrou com Victor; José Henrique, Pará, Cleberson Victor e Denilso; Glauco, Manga e Heytor; Vinicius Gyan, Bruno Rodrigues e Emerson Barroso.

O jogo

Favorito na partida, o clube começou a pressionar desde o começo do jogo, abrindo o placar logo aos 14 minutos de jogo, em que Ray roubou a bola no campo de ataque e finalizou sem chance de defesa para o goleiro Victor, realizando o 1x0.

Logo na sequencia, aos 25 minutos, Thiago Bigo recebeu a bola com muita liberdade dentro da área , achando Ray que só se deu ao trabalho de colocar a bola nos fundos das redes, com o jogo seguindo morno até o final do primeiro tempo, com o 2x0 no placar.

Segundo tempo

As equipes voltaram com o 11 titular praticamente todo mudado. Com as mudanças, o Nacional voltou em cima, buscando a reação, que por um momento pareceu que iria acontecer, quando o clube diminuiu o marcador.

Quando o jogo marcava 15 minutos, Rafinha fez um cruzamento para Matheus Mineiro que de bico diminuiu o marcador, dando um novo animo para os garotos do Leão em busca da reação, que acabou não ocorrendo.

Com a reação parando e o gás abaixando, o São Raimundo retomou o domínio da partida, dando números finais aos 26 minutos, após cruzamento de Felipe Leite que achou Emerson, que completou para o gol e deu números finais a partida.