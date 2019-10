Em jogo-treino, Amazonas FC derrota time sub-21 do Fast Clube.

Clube venceu em seu primeiro jogo com um sonoro 4x0 | Foto: Jhonatan Carvalho

Manaus - O Amazonas FC iniciou sua carreira profissional com o pé direito. Em seu primeiro jogo em toda a sua história, o clube amazonense aplicou uma sonora goleada na equipe do Fast Sub-21 por por 4 a 0, nesta sexta-feira, em jogo-treino realizado no Campo da Ulbra.

Em sua primeira partida oficial, os gols do duelo foram marcados pelo atacante Daday, duas vezes, o atacante Giliard e o meia Rodrigo Castanhal.

A preparação

Clube se prepara para a Segunda Divisão Estadual | Foto: Jhonatan Carvalho

Questionado se já enxerga uma equipe titular, o comandante do Amazonas ainda observa os jogadores para definir a equipe para a estreia na Série B.

"A evolução nos treinos tem sido muito bem efetuada, a alguns dias começamos o trabalho com bola, mas ainda não dá para definir o time, acredito que na semana que vem, já teremos uma base da equipe que irá estrear na competição", disse Lecheva.

Elenco

Goleiros: Oliveira (ex-Fast Clube/AM), Iago Salles (ex-Castanhal/PA), Bruno Saul (ex-Manaus); Laterais: Paulinho (ex-Nacional/AM), Magnum (ex-São Raimundo/PA), Souza (ex-Tocantinopólis); Zagueiros: Brendo (ex-Rio Negro/AM), Rubran (ex-Santos/AP), Bernardo (ex-Tocantinopólis), Gustavo (Anori); Meias: Paulinho (ex-Força e Luz/RN), Dioguinho (ex-Ypiranga-AP), Emerson Bacas (ex-Real Ariquemes-RO), Rodrigo Castanhal (ex-Tocantinopólis), Babau (Anori), Romário (ex-GAS); Volantes: Pelezinho (ex-Águia de Marabá/PA), Otávio (Ex-Santos-AP); Atacantes: Caique (ex-randuba), Daday (ex-Real Ariquemes), João Lucas (ex-Manaus FC), Gileard (ex-Bacabal-MA), Daivison (ex-Tocantinopólis)), Tiago (base), Isaías (base)

Patrocínios

O grupo do Amazonas FC foi orçado em R$50 mil | Foto: Jhonatan Carvalho

Para a competição, o clube divulgou um orçamento mensal de R$50 mil. O clube conta com o apoio de Samel, patrocinador Master do clube, da empresa JLobo, que fornecerá o material esportivo e as empresas Dara Produções, Demanda S/A e Hulk Brasil.

Uniformes

O primeiro uniforme terá camisas, calções e meiões amarelos, com detalhes pretos. Já o segundo será com camisas, calções e meiões brancos com detalhes amarelos, e o terceiro uniforme do clube terá camisas, calções e meiões pretos com detalhes amarelos.

O clube ainda terá duas opções de uniformes para os goleiros, sendo o primeiro com camisas, calções e meiões azuis com detalhes pretos. A segunda opção para os goleiros do clube será com camisas, calções e meiões vermelhos com detalhes pretos.

Clube aguarda o começo da competição | Foto: Jhonatan Carvalho

A equipe estreia na série B em 12 de outubro contra o Tarumã, às 16h, no estádio Ismael Benigno. A competição terá sua final no dia 16 de novembro e além do Amazonas FC, outros quatro clubes disputam a competição: Cliper, Holanda, São Raimundo-AM e Tarumã.