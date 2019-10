Tarumã se prepara para disputa da Série B de olho em vaga no 'Barezão'

Manaus - O Esporte Clube Tarumã vem para a Série B do Amazonense pensando no acesso para a elite do futebol local, ainda que correndo por fora com relação aos outros clubes que disputaram a competição em busca da vaga para o Barezão 2020.

A equipe ainda busca fechar seu elenco para o torneio, que terá início na primeira semana de outubro e terá sua grande final em novembro, com o Tarumã tendo poucos nomes acertados para o certame até então.

Com dificuldades financeiras e com torneios de base ocorrendo em paralelo à competição, o clube ainda busca fechar o elenco que representará a equipe na busca pelo sonho da elite estadual para a temporada de 2020.

O elenco

Português Fernando Laje será o treinador da equipe no torneio | Foto: Divulgação

Comandados pelo treinador de Portugal, Fernando Lage, e pelo auxiliar-técnico Sirone Nascimento, o clube agora corre contra o tempo para fechar seus atletas. O treinador, antes de ser anunciado no Tarumã, já havia passado por Iranduba, Manicoré, Fast e Sul América, seu último clube do retorno à equipe amazonense.

Para Laje, existe a chance de mesmo correndo por fora com relação a outras equipes, o clube consiga surpreender na Série B, buscando o acesso ou até mesmo o título da competição. "Nossa equipe vai lutar pelo acesso, com o título sendo nosso maior objetivo no torneio", disse ele, às vésperas do torneio.

"Não temos as melhores condições financeiras, pois estamos sem patrocinadores para o torneio. Esperamos, mesmo com as dificuldades, representar bem a equipe", finalizou o português.

O meia Rafael Simi é uma das esperanças da equipe na temporada | Foto: Divulgação

Os maiores destaques do clube para o torneio são o meia Rafael Simi e o atacante Caique, revelados pelo Matonense (SP) e que estavam no clube em 2018. O clube também anunciou o zagueiro Eduardo, o lateral-direito Wendrei, formado no clube, o lateral esquerdo Niedson, que jogou a última Série B estadual pelo clube, além do volante Robson Brito, que também retorna à equipe do Tarumã e do volante Moisés, além do meio campista Terlison - último contratado anunciado pelo clube.

Caique chega assumindo a 9, sendo a esperança de gols da equipe | Foto: Divulgação

O atacante Caique, esperança de gols do clube, aposta na equipe surpreendendo no torneio. "É de muita felicidade retornar ao clube, onde buscaremos o acesso, que quase conseguimos na última temporada. Não será fácil, mas com empenho vamos conquistar nosso objetivo", argumentou o camisa 9.

O último contratado, Terlison, chegou confiante para a competição. "É uma satisfação muito grande em vestir está tradicional camisa do Tarumã. O time está fazendo um grande trabalho, esperando ir em busca de um ótimo campeonato, trazendo alegrias para o nosso torcedor", disse o jogador.

Robson Brito foi mais um anunciado pelo clube para o torneio | Foto: Divulgação

Outro recém-contratado pelo clube, o volante Robson Brito, também comentou sobre a sua expectativa para o torneio. "A expectativa com este grupo é a melhor. Esperamos realizar uma boa competição para que possamos conseguir o acesso para a equipe do Tarumã", comentou o volante.

Sobre a montagem do elenco, a comissão técnica afirmou que conversas ainda estão existindo. "Ainda estamos negociando com jogadores, além de atletas da base após o término do Sub-21, mas nenhuma confirmação que de fato farão parte do grupo para o torneio", relatou a comissão à imprensa.

Comissão do Tarumã recebendo o apoio do Projeto 'Base Forte' | Foto:

O presidente do Esporte Clube Tarumã, Aldemir Maquiné, aproveitou o projeto "Base Forte" e destacou o apoio da iniciativa, que busca melhorar a estrutura dos clubes. "Quero parabenizar a Sejel pelo projeto. A secretaria tem nos dado um suporte essencial e é uma grande satisfação ver nascer essa nova realidade do futebol. Nós nunca recebemos uma ajuda assim em nenhum Governo", concluiu.

O clube tem intensificado seus treinamentos com os atletas contratados, com os treinos ocorrendo na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste, e na Colonia Japonesa, Zona Norte, em um campo cedido ao clube para os preparativos para o torneio, com os treinos ocorrendo pela parte da manhã.

O torneio

A Série B do Campeonato Amazonense verá a bola rolar pela primeira vez no dia 12 de outubro, de acordo com a tabela divulgada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF). Todas as partidas do torneio estão programadas para serem realizadas no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Na primeira rodada do torneio, a equipe do Tarumã irá enfrentar o estreante Amazonas FC, que fará seu primeiro jogo oficial, desde que o clube da Zona Leste foi criado. Além de Tarumã e Amazonas FC, brigarão pelo acesso as equipes São Raimundo Esporte Clube, o Atlético Cliper e o Holanda.

A competição, de acordo com o calendário, encerrará no dia 16 de novembro. Os cinco times que participação da Série B formarão uma chave única, no formato em que jogam todos contra todos, em um turno único.

Os dois primeiros, que já teriam o acesso garantido, só disputariam uma final, sem nenhum tipo de vantagem, para definir o campeão. O planejamento da FAF é que todas as cinco rodadas da primeira fase sejam duplas, no estádio Ismael Benigno.