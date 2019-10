'Brincando na Rua' agita bairro Coroado com competição de futebol

Manaus - Um dia de esporte e lazer foi promovido pela Prefeitura de Manaus neste domingo (29), com mais uma edição do projeto "Brincando na Rua", desta vez na avenida Beira Mar, bairro Coroado, Zona Leste. Na programação uma novidade, um campeonato de futebol de rua que movimentou a comunidade e revelou campeões.



“A gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto não esquece das comunidades e hoje estamos realizando este belo evento no Coroado. Levando o esporte, o lazer e a qualidade de vida, aos moradores deste bairro”, ressaltou o titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.



Em homenagem aos clubes amazonenses, a cada três garotos se formava uma equipe que levava o nome de um clube do Amazonas. Pela categoria sub-14, o trio do São Raimundo foi superior ao do Penarol e se consagrou campeão ao vencer por 3 X 0 na final. Os primeiros colocados receberam medalhas, além de troféu para o campeão.



Destaque e um dos artilheiros pelo trio vencedor, Gevandro Silva, 11, o ‘GG’, estava contente por ser campeão da atividade realizada em seu bairro. “Estou feliz por ser campeão e um dos artilheiros da competição. Espero que o projeto seja realizado outras vezes”, disse o jogador, que está no 6º ano.



Atividades como queimada, tênis de mesa e pula-pula foram realizadas nesta edição do Brincando na Rua. O operador de máquina, Mauro Aguiar, 40, acompanhava a filha Evelyn Aguiar, 9, brincando no pula-pula. “Ficamos felizes em ver atividades como essa na nossa comunidade e esperamos que a Prefeitura de Manaus promova mais eventos como este”, finalizou.

*Com informações da assessoria