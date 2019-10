Vídeo: Iranduba é eliminado do campeonato brasileiro sub-18

Não deu para as meninas do Iranduba | Foto: Divulgação

Manaus- O Esporte Clube Iranduba da Amazônia empatou com o internacional em 1 a 1 no jogo deste sábado (28) no Estádio da Colina, localizado na Av. Pres. Dutra, bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus. O Hulk da amazônia acabou eliminado do campeonato brasileiro sub-18.

O jogo decisivo garantia a vaga no campeonato brasileiro de futebol sub-18. As meninas do Iranduba precisavam de um resultado de cinco gols para vencer o internacional do Rio Grande do Sul.

O Internacional abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o time mais uma vez deu a resposta e balançou as redes, mas o gol foi anulado pelo bandeirinha, que marcou impedimento.

O empate veio quando Adila cobrou falta na entrada da área, a goleira fez boa defesa mas no rebote a jogadora Marília (camisa 14) cabeceou em direção ao gol e empatou o jogo, aos 31 minutos do segundo tempo.

Apesar de todo o esforço do time da casa, o jogo terminou mesmo empatado e o Iranduba eliminado do brasileirão sub-18.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Débora Martins/ TV Em Tempo