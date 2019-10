Designer amazonense é premiado pelo Mundial de Atletismo

Qatar- Acontece esta semana, em Doha, no Qatar, o Campeonato Mundial de Atletismo 2019. E já tem brasileiro com premiação garantida no outro continente. O designer amazonense Fernando Silva, da The White Publicidade, está lá para receber o prêmio do concurso lançado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF) para escolha da placa oficial do atletismo mundial .

O anúncio da premiação aconteceu em março, na cidade de Aarthus, na Dinamarca, e foi feito pelo próprio presidente da IAAF, Sebastian Coe. “Não passava pela minha cabeça ganhar, por concorrer com designs do mundo inteiro, mas no final mostramos que temos capacidade, basta focar e trabalhar duro. Não tem mais barreiras, nem limites para alcançar nossos objetivos”, destaca Fernando, que também ganhou a viagem para o Qatar, com direito a acompanhante, para participar do Campeonato Mundial de Atletismo da IAAF.

Ele explica que o formato oval da placa representa o atletismo como esporte global, enquanto a cor dourada do anel representa excelência. Já as seis cores modernas e brilhantes que o cercam representam a universalidade do atletismo. A modalidade esportiva também é revelada por suas seis áreas continentais e os seis principais grupos de eventos do atletismo.

“Para esse trabalho busquei referências para entender, primeiro, a essência do esporte. Quando a gente pensa em esporte, em atletismo, em Olimpíada, imaginamos a união das pessoas, como os povos se unem para fazer esse grande evento. Foi isso que a gente tentou transmitir nesse projeto. Fomos buscar o que representa de verdade os valores do atletismo no esporte mundial”, explicou o profissional amazonense.

Honra

Para a sócia-proprietária da The White Publicidade, Luana Coelho, a premiação é importante para o design brasileiro e, principalmente, para o mercado amazonense. “Receber um prêmio do outro lado do mundo é uma honraria sem tamanho, ele é um marco na nossa história, pois vem para celebrar os 10 anos de The White Publicidade, uma empresa que nasceu do sonho de fazer publicidade de alto nível e colocar o Amazonas na rota das grandes agências brasileiras”, afirma a sócia-proprietária da Agência, Luana Coelho.

“Isso significa que quando você coloca amor no que faz, dificuldades são superadas, medos são destruídos e o sonho de fazer cada vez melhor se retroalimenta a cada nova conquista. Ver um profissional que você investiu o seu melhor conseguindo transpor todas as barreiras mundo a fora, é de chorar de tanta felicidade”, completa Luana.

