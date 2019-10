Simpósio de Jornalismo Esportivo chega à 4ª edição em Manaus

Manaus- Consolidado e aguardado por profissionais da comunicação da Região Norte, o Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia chega à sua 4ª edição neste ano.

O evento, que será realizado no dia (7) de dezembro, no Quality Hotel Manaus, localizado na avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital, reunirá oito convocados e, além de causas sociais, adotará medidas com foco na sustentabilidade.

O evento reunirá oito convocados | Foto: Divulgação

Jornalistas locais

Os jornalistas locais Camila Leonel (jornal A Crítica), Orestes Litaiff (TV Band), Thaís Gama (rádio Difusora/BandNews) e Sílvio Lima (Globoesporte.com) abrirão o evento num grande debate sobre os desafios da profissão no Amazonas.

Jornalistas nacionais

Depois, será a vez das atrações nacionais Camila Carelli (rádio Globo/CBN), Renata Mendonça (site Dibradoras), Victor Pozella (TV Globo) e Marcelo Barreto (SporTV), que apresentarão palestras voltadas para suas áreas de atuação.

“Este ano o Simpósio tem a temática de que somos a mudança que queremos no mundo. Além de ajudar a fomentar o jornalismo esportivo em nossa região, queremos que o evento impulsione mudanças em prol do próximo e do planeta. A programação desta edição está diversificada justamente visando contemplar a todos os veículos de comunicação. Será uma troca de experiência muito bacana”, disse a organizadora do evento, Larissa Balieiro.

Simpósio de Jornalismo Esportivo | Foto: Divulgação

As inscrições para o 4º Simpósio de Jornalismo Esportivo na Amazônia podem ser realizadas via depósito bancário ou transferência por meio da conta corrente Bradesco 0761031-9, agência 0482. O comprovante deve ser enviado para [email protected]

*Com informações da assessoria