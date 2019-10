Brasil vence com sobra segundo jogo seguido na Copa do Mundo de Vôlei

A seleção brasileira segue arrasando com os adversários na Copa do Mundo de Vôlei Masculino, disputado na cidade de Nagano, no Japão. Nesta quarta-feira (2), o triunfo foi sobre a Austrália: 3 x 0 (parciais de 25/12, 25/20 e 25/17). Foi a segunda vitória consecutiva da equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto na estreia, a seleção bateu o Canadá, sem perder nenhum set sequer. Os brasileiros voltam à quadra na sexta-feira (4), às 6h (horário de Brasília), contra o Egito. O Brasil briga pelo terceiro título na competição (venceu em 2003 e 2007).



Jogo

Forte bloqueio, saque forçado e um ataque poderoso têm sido os principais fundamentos da seleção na Copa do Mundo. E hoje não foi diferente: só no primeiro set, vencido por 25 a 12, o oposto Alan acertou três aces e o bloqueio anotou seis pontos de bloqueio. O set inicial também teve um susto: Bruninho se chocou com o líbero Thales numa disputa de bola e sofreu um corte abaixo do olho. Enquanto era atendido pela equipe médica, foi substituído por Fernando Cachopa.

No segundo set, já recuperado, Bruninho voltou a jogar com um curativo. A seleção seguiu no controle: chegou a abrir 16 a 12 de vantagem. Os australianos até esboçaram uma reação: igualaram o placar em 17 a 17, mas a seleção soube frear o ímpeto adversário, e mais uma vez fechou o set na frente, por 25 a 20.

O destaque na terceira e última parcial foi a atuação de gala do trio Lucarelli, Leal e Alan no bloqueio e no ataque, que garantiu a vitória por 25 a 17. O oposto Alan, pela segunda vez consecutiva, foi o maior pontuador do jogo: anotou 13 pontos, dois a mais do que na vitória da estreia contra o Canadá. O cubano Leal, naturalizado brasileiro, marcou onze e Lucarelli dez.