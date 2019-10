Flamengo: Líder do Brasileiro tem desfalques importantes

Manaus - O Flamengo confirmou, por meio de boletim médico, a situação de dois dos três jogadores que saíram machucados do empate de quarta-feira (2) contra o Grêmio.

O uruguaio Arrascaeta sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e no menisco medial do joelho esquerdo e passará por uma artroscopia nos próximos dias. O jogador não tem previsão para retornar aos gramados e não deve estar na partida de volta no Maracanã, no dia 23 deste mês.

Já o lateral-esquerdo Filipe Luís teve diagnosticada uma contusão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo e passará por um tratamento conservador, com sessões de fisioterapia.

Mesmo sem cirurgia, é mínima a chance de ele enfrentar o Grêmio no jogo de volta. "Arrascaeta e Filipe Luis sofreram entorse, ambos no joelho esquerdo.

Os jogadores foram reavaliados nesta quinta-feira e foi feito exame complementar, de ressonância magnética, que confirmou a nossa hipótese de diagnóstico.

O Filipe Luis fez uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, onde o tratamento é conservador, com fisioterapia. E o Arrascaeta fez uma lesão no ligamento colateral medial e também do menisco medial, afirmou Márcio Tannure, médico flamenguista.

Outro jogador que saiu reclamando de dores musculares foi o meio-campista Gerson. Sobre ele, o clube carioca ainda não se manifestou.