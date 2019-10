Flamengo e Chapecoense fazem duelo de opostos

Os times ocupam as pontas na competição, os cariocas são líderes com 49 pontos, enquanto os catarinenses seguram a lanterna com apenas 15. | Foto: Divulgação

Manaus - Flamengo e Chapecoense se enfrentam no domingo (6), na Arena Condá em Chapecó, com diferenças bem acentuadas na tabela do Campeonato Brasileiro. Os dois ocupam as pontas na competição, os cariocas são líderes com 49 pontos, enquanto os catarinenses seguram a lanterna com apenas 15.

Além dos 34 pontos que separam as duas equipes, os rubro-negros têm larga vantagem nos gols marcados. Até o momento são 47 gols em 22 jogos disputados, o que corresponde a uma média de 2,13% por rodada. É o melhor ataque da competição.

Já o Verdão do Oeste tem 18, com o mesmo número de jogos de seu próximo adversário. É a mesma marca de Gabigol, o artilheiro do Brasileirão. Este total corresponde a 0,81% gol por jogo. Com menos gols temos no Brasileiro somente o CSA, com 11, e o Avaí, com 12.

Nesta 23ª rodada, mesmo em caso de derrota, o Flamengo não perde a liderança da competição. Isso acontece porque o vice-líder Palmeiras tem 3 pontos a menos. Se vencer o Atlético-MG no domingo, na Arena Palmeiras, o time paulista iguala a pontuação. Mas ainda ficaria com uma vitória a menos, o que serve como primeiro critério de desempate.

