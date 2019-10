Goleadas marcam os confrontos do futebol amazonense

As partidas entre os clubes fazem parte das divisões Sub-17, Sub-21 do futebol masculino e pelo campeonato amazonense feminino. | Foto: Divulgação/FAF

Manaus -Na última terça-feira (1), pelo Amazonense Sub-21, Holanda e Penarol empataram em 2 a 2, seguido da vitória do Princesa sobre o Tarumã, por 1 a 0. Já o Nacional mostrou superioridade e venceu o Tabosão dentro de casa, por 5 a 2. Na quarta (02), o Fast também fez o dever de casa e venceu o Clipper por 4 a 1, assim como o Manaus, que marcou 3 a 0 sobre o Real Manaus.

Já nas partidas do Campeonato Amazonense Feminino 2019, realizados na última quinta-feira (03), no estádio Ismael Benigno, as leoas do Naça golearam o Clipper por 4 a 0, com dois gols de Maria, um de Josi e um de Karen. Em seguida foi a vez do Rio Negro, que atropelou o Tarumã por 7 a 0. A última partida da 1ª rodada neste sábado (05), às 16h, no campo do 3B, entre o Itacoatiarense e as donas da casa.

As partidas que seriam realizadas pelo Amazonense Sub-17, os jogos da 2ª rodada foram adiados pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) e serão realizados apenas no dia 10 de outubro, no estádio Ismael Benigno (Colina) e Centro de Treinamento Barbosa Filho.



