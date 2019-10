Troféu Jefferson Mascarenhas de natação reuniu mais de 200 atletas

Torneio teve a participação de mais de 200 atletas de 10 clubes e um público aproximado de 1.200 pessoas. | Foto: Divulgação

O Campeonato Amazonense de Velocidade de Categorias – Troféu Jefferson Mascarenhas agitou as águas do Parque Aquático do Clube do Trabalhador do Amazonas/Sesi, localizado no bairro Coroado, zona leste de Manaus, no último sábado (05).

O evento, que conta com apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) e foi realizado pela Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada), teve a participação de mais de 200 atletas de 10 clubes e um público aproximado de 1.200 pessoas.

A equipe Lassalista foi a grande campeã na classe de infantil/sênior, com 790 pontos, seguido do Instituto Pedro Nicolas, com 769 pontos, e o terceiro lugar ficou com a Associação Aquática Amazonas, com 465 pontos.

“Foi uma disputa acirrada e com excelentes resultados tanto da parte dos atletas do La Salle, como também de todos os atletas que participaram do evento. Não foi fácil, mas com a graça de Deus, conseguimos novamente obter a conquista do campeonato”, ressaltou o técnico do Colégio La Salle, professor Vitor Façanha, mais conhecido como Botinho.

Na classe mirim/petiz o troféu de campeão ficou com o Instituto Pedro Nicolas, que obteve 541 pontos, depois a Aquática Manaus/Mascarenhas Team, com 260 pontos, e na sequência o SESI Clube, com 126 pontos.

Torneio teve a participação de mais de 200 atletas de 10 clubes e um público aproximado de 1.200 pessoas. | Foto: Divulgação

A nadadora Luisa Marilac, que disputou as modalidades 50 metros livre, peito, borboleta e costas, ganhou todas as provas que disputou e, ainda, bateu um novo recorde na prova peito, completando o percurso em apenas 38 segundos.

“Estou muito feliz com o resultado, 100% de aproveitamento e com direito a quebra de recorde. Infelizmente quase não tive tempo para treinar, porque estou estagiando e fazendo meu trabalho de conclusão de curso, mas ainda bem que deu tudo certo” comentou a atleta, que é estudante de enfermagem.

Homenagem

A competição homenageia o professor e atleta Jefferson Caldas Mascarenhas, conhecido como “Lenda Viva da Natação Amazonense”. Considerado um dos nadadores mais rápidos do Amazonas, Mascarenhas traz em seu currículo inúmeros títulos, como o de campeão Norte/Nordeste e a medalha de bronze no Troféu Brasil em 1991, na prova de 50 metros livre, com o tempo de 24”08.

Próximo Evento

O próximo evento oficial da Fada é o Campeonato Estadual de Categorias e Festival Amazonense de Mirim e Petiz, que vai ocorrer entre os dias 25 e 27 de outubro, no Clube do Trabalhador do Amazonas/Sesi. As inscrições podem ser feitas até o dia 20 deste mês.

*Com informações da assessoria