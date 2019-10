Ponta Negra sedia Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, em Manaus

Os vencedores receberam troféus e medalhas | Foto: Divulgação

Manaus - A Praia da Ponta Negra foi palco das finais do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-21, que aconteceu entre a última sexta-feira (04) e domingo (6). Realizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Vôlei (FAV), a competição contou com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

O circuito, que teve início no mês de março na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, finalizou com as disputas em solo amazonense, com 37 duplas participantes, em que levou ao pódio três duplas de cada naipe. Os vencedores receberam troféus e medalhas.

Nas disputas do Masculino, a partida entre André e Danilo, de Sergipe, e Renato e Rafael, da Paraíba, terminou com a vitória e o lugar mais alto do pódio da dupla paraibana. Em terceiro lugar ficou a dupla Eduardo e Gabriel, do Paraná.

Na competição feminina, a final aconteceu entre as duplas Maria Clara e Vitória, do Rio de Janeiro, e Anna e Fernanda, da Bahia, ficando o primeiro lugar com a dupla carioca. Carol e Aninha, do Mato Grosso do Sul, fecharam o pódio com a terceira colocação.

Uma das vencedoras, Maria Clara falou com empolgação sobre o resultado obtido e ressaltou o orgulho da trajetória traçada ao longo da competição, desde o início do ano.

“Estou muito feliz, é um desafio novo, todos os dias tenho que melhorar algo, evoluir algum aspecto. Nesta última etapa tive a Vitória como parceira, e ela é fora da curva, foi campeã mundial Sub-21 neste ano e me deu força o tempo todo. É jovem, mas tem experiência já por rodar o Circuito Brasileiro Open. Ano que vem ainda estou dentro da categoria, vou buscar crescer ainda mais”, disse, em entrevista ao site da CBV.

*Com informações de Confederação Brasileira de Vôlei