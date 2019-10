Jonathan: 'Vamos fazer o possível para levantar o São Raimundo'

Goleiro fará seu retorno ao Tufão, após defender o time na Série B em 2017, onde foi campeão | Foto: Divulgação

A Série B do Campeonato Amazonense está em contagem regressiva para ter a bola rolando, com a estreia marcada para o próximo final de semana, em 12 de outubro, e os jogos sendo realizados no estádio da Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Um dos favoritos ao título é o tradicional São Raimundo, que volta à Série B após o rebaixamento na elite estadual em 2018. Para a competição, o goleiro aposta na segurança do goleiro Jonathan para fazer bons jogos. Às vésperas da competição, o arqueiro falou com exclusividade ao EMTEMPO acerca da competição.

O goleiro já havia jogado em 2017 pelo clube, também pela segunda divisão estadual, e ressalta que retornou ao clube com muito carinho. "Para mim, é um sentimento muito bom poder jogar novamente em um clube grande como o São Raimundo", destacou.

Para ele, o momento do clube não é dos melhores, mas trabalhará para devolver o Tufão ao seu merecido lugar. "Eu gostaria de ter retornado ao São Raimundo com o clube na Série A do Amazonense, mas não foi possível. Agora vamos trabalhar e fazer o melhor possível para levantar novamente a equipe no cenário estadual", explicou ele.

A competição

O goleiro revelou que, apesar de esperar dificuldades, o clube deve lutar pelo acesso. "A expectativa para o estadual é a melhor possível, apesar de sabemos que vamos enfrentar muitas dificuldades nessa série B. Confiamos no nosso potencial e no trabalho do professor Morgado, conosco fazendo o impossível pra subirmos novamente", comentou Jonathan.

Negociações

Goleiro pertence ao Manaus FC e jogará a competição emprestado | Foto: Lucas Silva

Jonathan ficou em alta após o acesso para a Série C com o Manaus FC no Brasileirão. Apesar do bom desempenho e de sondagens, nada a respeito de outros clubes de fora do Estado ficou concreto. "Não chegaram, em relação a propostas, nada oficialmente, antes do contato com o tufão, apenas algumas especulações", finalizou o recém-contratado pelo Manaus FC.