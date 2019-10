Corrida dos Curumins ganha espaço inclusivo da Seped

Manaus- Coordenada pela Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e apoiada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), a edição deste ano da Corrida dos Curumins vai ganhar o reforço da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped). O evento será realizado neste sábado (12), a partir das 16h, no Parque do Ingá.

A participação da Seped no evento foi um pedido da primeira-dama do Estado, Taiana Lima. Para a ação no município, a primeira-dama e o FPS lançaram a campanha “Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”, envolvendo todas as secretarias estaduais e totalizando mais de 15 mil doações.

“Não tínhamos como negar um pedido da primeira-dama, que sempre esteve conosco, apoiando todas as ações da Seped. Costumo dizer que estamos aqui para deixar marcas na vida um dos outros, e ela é alguém que marca pelo bem, pela inclusão. O Dia das Crianças será especial em Manacapuru e por onde ela passar entregando os brinquedos arrecadados”, disse a titular da Seped, Viviane Lima.

Espaço Inclusivo

Como já apresentado em alguns eventos tradicionais do Amazonas, a exemplo do Carnaval e do Festival de Parintins, a Seped vai montar um Espaço Inclusivo no Parque do Ingá para receber crianças com ou sem deficiência e seus familiares para um fim de tarde lúdico. Entre as atividades a serem oferecidas pelos servidores da secretaria, estão o Circuito Motor e a Pintura Facial.

Levando inclusão às diversões tradicionais, como andar de bicicleta e brincar na gangorra, a Seped vai contar com o apoio do Pedala Mania. O grupo possui equipamentos adaptados para usuários de cadeiras de rodas.

O encerramento das atividades se dará com a distribuição de brinquedos arrecadados durante a campanha do FPS.

