Cliper anuncia pacote de reforços às vésperas da Série B do 'Barezão'

Clube tentará buscar o acesso para a elite do futebol local | Foto: Divulgação

Manaus - O futebol local está prestes a ter a bola rolando novamente em seus gramados. Dessa vez, pela Série B do Campeonato Amazonense, que começa no próximo final de semana. Às vésperas da competição, o Atlético Cliper segue se movimentando, anunciando cinco jogadores para o grupo que disputará a B do estadual.

Todos os jogadores anunciados possuem passagem pelo futebol carioca, tendo sido indicações do treinador do clube, Mazinho, que atuou até pouco tempo no Rio de Janeiro e terá um desafio a frente do clube amazonense.

Reforços do Cliper

Os jogadores que irão compor o elenco do clube para a Série B do Estadual são Carlos Eduardo, lateral-direito, Max da Silva, meio-campista, Carlos Junior, meio-campista, Maurício Stronda, atacante e Diego Carioca zagueiro

Lançamento de uniforme

Uniformes oficiais do clube para o torneio | Foto: Divulgação

No último sábado, em um barco, na orla de Manus, o Cliper fez a apresentação oficial do grupo para a Série B e ainda fez o lançamento dos uniformes para a Série B. A equipe estreia neste sábado, dia 12, às 18h, contra o São Raimundo, no estádio da Colina.