Santos vence Palmeiras e assume vice-liderança do Brasileiro

Jogando em casa, o Santos derrotou o Palmeiras nesta quarta-feira (9) por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro na 24ª rodada da competição. Com este resultado a equipe da Vila Belmiro fica à 5 pontos do líder Flamengo, que enfrenta o Atlético Mineiro na quinta.

Novo vice-líder

Com um futebol insinuante e intenso desde o primeiro minuto de partida, o Santos não deu chances ao Palmeiras em partida realizada na Vila Belmiro.

O domínio santista começou a se traduzir em gols aos 12 minutos do primeiro tempo, quando o meia uruguaio Carlos Sánchez cobrou falta na área para o zagueiro Gustavo Henrique marcar de cabeça.

E o segundo não demorou a sair, aos 17 Diego Pituca chuta da entrada da área e o goleiro Jailson defende parcialmente. Marinho aproveita o rebote e amplia para 2 a 0.

Com este resultado o Santos chega aos mesmos 47 do Palmeiras, mas assume a segunda posição da classificação por ter um número de vitórias maior do que a do seu adversário.

Participação do VAR

Já no jogo que envolveu duas tradicionais equipes que lutam para fugir do fantasma do rebaixamento, Cruzeiro e Fluminense empataram sem gols no estádio do Mineirão.

Em um jogo de baixo nível técnico, no qual o Fluminense se fechou atrás diante de um Cruzeiro que buscava a vitória na base da vontade, o que chamou mais a atenção foi a atuação do VAR (árbitro de vídeo).

Nesta partida o VAR sugeriu a anulação de um gol do atacante Fred e a não expulsão do volante Yuri, sinalizações que foram aceitas pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima.

Vitória gaúcha

Em jogo que começou mais cedo, às 21h (horário de Brasília), o Grêmio derrotou o Bahia por 2 a 1. O time gaúcho saiu na frente com gol do zagueiro Geromel de cabeça aos 34 minutos do primeiro tempo.

Ainda no primeiro tempo o atacante Diego Tardelli sofre pênalti. O volante Maicon cobra com categoria aos 41 minutos para fazer 2 a 0.

E ainda na etapa inicial, aos 43, o volante Fabinho chega em velocidade na área para marcar de cabeça após cruzamento de Tiago Alves.

Empate sem gols

No segundo jogo da rodada que começou às 21h, Bahia e Fortaleza não passaram de um empate sem gols na Fonte Nova.

A 24ª rodada termina nesta quinta com os seguintes jogos: Corinthians x Athletico-PR, Avaí x Vasco e Flamengo x Atlético Mineiro.