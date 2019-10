Vôlei de praia: Circuito Brasileiro Sub-21 será disputado em Manaus

O complexo turístico da ponta negra será palco das partidas de vólei de praia | Foto: Divulgação

Manaus - Começa nesta sexta-feira (4), a partir das 9h, e vai até o domingo (06) a última etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Sub-21 Masculino e Feminino, realizado pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em parceria com a Federação Amazonense de Vôlei (FAV) e Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), na praia do Complexo Turístico da Ponta Negra.

A competição, que começou em março, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, teve 37 duplas inscritas de vários estados da federação. Nesta sexta-feira, às 9h, acontece a competição Qualifing que vai classificar 4 duplas para o torneio principal.

No sábado (5), as disputas também têm início às 9h com o torneio principal e seguem até os confrontos das oitavas de finais. No domingo (06), último e decisivo dia de competição, a programação começa a partir das 14h com os jogos das quartas de finais, semifinais e finais, que premiará com medalhas e troféus os vencedores.

O técnico de uma das duplas amazonenses, Leandro Pereira, comentou o desempenho dos atletas dentro da competição. “O Mateus Rodrigues é um dos nossos atletas mais promissores, iniciou os treinos este ano e já foi convocado para uma seletiva para a seleção brasileira de vôlei de praia. Junto com o Diego Wendell, representa o Amazonas, e já estão escalados para a etapa principal do Circuito”, disse.

Diego Wendell revelou a preparação pela qual ele o parceiro tem passado e falou sobre o aprendizado adquirido ao longo do ano na competição. “Tenho a expectativa de que possamos elevar nosso nível técnico. Faço um treino intenso durante a semana para manter um bom desempenho. Através do campeonato, espero poder adquirir experiência e sou grato por estar fazendo parte dessa disputa”, finalizou.

*Com informações da assessoria