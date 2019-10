Centros de Manaus promovem atividades em alusão ao Dia das Crianças

As atividades ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e acontecem até sexta-feira (11). | Foto: Tácio Melo/ Divulgação

Os Centros de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Magdalena Arce Daou e André Araújo prepararam, para os próximos dias, programações com atividades esportivas e muita alegria, em comemoração ao Dia das Crianças (12). As atividades ficarão sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) e acontecem até sexta-feira (11).

Além do desporto, os Centros de Convivência também oferecerão momentos recreativos e de prestação de serviços, com a participação da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Secretaria de Estado de Cultura (SEC), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

A programação no Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, no bairro Cidade Nova, zona norte, tem início às 9h. Para participar, crianças e adolescentes deverão ter idades entre 7 e 15 anos. Para que a festa seja inclusiva, foram pensadas ações também para pessoas com algum tipo de deficiência, física ou intelectual.

Já para participar das atividades no Centro de Convivência da Família André Araújo, situado no bairro Raiz, zona sul, os responsáveis pelas crianças deverão comparecer na sala da Seas na unidade até às 17h desta quinta-feira (10) para realizar as inscrições, que serão limitadas a 50 participantes por turno.

Serão atendidas crianças entre 5 e 12 anos, como explicou a supervisora da unidade, Samantha Almeida. “As inscrições já começaram e são abertas às crianças de toda a comunidade. Será um dia de muita alegria, muita festa, e é importante que todas as famílias se façam presentes nessa comemoração especial”, destacou.

No Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, as atividades programadas para o Dia das Crianças serão destinadas aos alunos da unidade, que poderão levar um convidado para participar da festa (ambos deverão ter até 14 anos). O coordenador da unidade, Wendell dos Santos, falou sobre o limite de vagas.

“As vagas serão limitadas a 200 crianças, sendo 100 pela manhã e 100 à tarde. Queremos que todos possam se divertir ao máximo, então dividimos as turmas. Serão três dias de muita festa, e as crianças poderão aproveitar bastante e fazer novas amizades. Tenho certeza que será inesquecível”, ressaltou.

Confira as programações dos Centros de Convivência

Padre Pedro Vignola – Sexta (11)

9h às 11h – Brincadeiras diversas e circuitos recreativos

14h – Brincadeiras diversas e circuitos recreativos

15h – Torneio de futsal

André Araújo – Sexta (11)

9h às 11h – Brincadeiras, gincanas, pinturas de rosto, pula pula, guloseimas

14h às 16h - Brincadeiras, gincanas, pinturas de rosto, pula pula, guloseimas

Magdalena Arce Daou – Quinta e sexta (10 e 11)

Dia 10

14h às 17h – Torneio de futsal, pebolim e natação. Como premiação, serão dadas medalhas para os campeões e vice-campeões

Dia 11

8h às 11h / 14h às 17h – Recreação Aquática.

Encerramento: Miniaulão Infantil

*Com informações da assessoria