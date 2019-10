Núcleo de voleibol é lançado em Manacapuru na sexta-feira (11)

Manaus- A Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e a Federação Amazonense de Voleibol (FAV), com o objetivo de fomentar o desporto nos municípios do interior do Estado, lança nesta sexta-feira (11) mais um Núcleo de Base de Voleibol, desta vez na cidade de Manacapuru. A inauguração acontece a partir das 8h, no ginásio Geraldo Dângelo (Geraldão), bairro da Liberdade.

A Sejel, por meio do Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara), será responsável pela supervisão do trabalho que será desenvolvido, e a CBV ficará responsável pelo fornecimento de material, como bolas de vôlei de quadra, vôlei de praia (quando houver local para a prática), redes e antenas, além da homologação do espaço, que passa a fazer parte do programa de desenvolvimento da confederação.

O secretário municipal de Desporto e Lazer (Semud) de Manacapuru, João Luiz de Souza, acredita que a parceria será de grande importância para o resgate do esporte na Terra da Ciranda. “Nós já tivemos equipes fortes, com boa representação estadual no voleibol. Essa parceria com Sejel, CBV e FAV poderá nos ajudar a realizar um bom trabalho e tornar Manacapuru um polo de grandes atletas, podendo até ter espaço em seleções do nosso estado”, prospectou.

Segundo o coordenador do Ctara, Tadeu Picanço, o principal objetivo do Núcleo é fortificar a base do esporte e revelar novos atletas. “É uma oportunidade para jovens do interior terem um primeiro contato com o voleibol e, assim, detectarmos jogadores promissores. A partir de então, daremos todo o suporte para o desenvolvimento deles e, dessa maneira, conseguiremos realizar um bom trabalho na base e formar uma grande seleção” explicou.

Os próximos municípios que receberão a iniciativa serão Parintins, Maués e Boa Vista do Ramos. Este último já possui um trabalho voltado para a prática do voleibol e foi selecionado pela CBV e FAV para receber novos investimentos.

*Com informações da assessoria