Flamengo vence Atlético Mineiro e amplia vantagem no Brasileiro

Jogando no estádio do Maracanã, o Flamengo derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1 nesta quinta (10) e ampliou ainda mais a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória obtida na partida que fechou a 24ª rodada o time carioca abriu 8 pontos sobre o segundo colocado Santos, que derrotou o Palmeiras na quarta.

O time mineiro foi ao Maracanã com a clara proposta de defender. E, apesar da pressão do Flamengo, consegue cumprir seus planos até os 36 minutos do primeiro tempo. Neste momento tudo foi por água abaixo quando o atacante Vitinho cobra escanteio e o volante Willian Arão desvia de cabeça para abrir o marcador.

Com a desvantagem no placar o time mineiro sai um pouco para o ataque, mas o placar perdura até o intervalo.

Mas logo no início do segundo tempo o Atlético consegue empatar. Aos 5 minutos, o meia Vinícius toca em profundidade para Nathan, que dribla toda a zaga do Flamengo, inclusive o goleiro Diego Alves, e toca para o gol vazio.

Porém, após a igualdade o time carioca reassumiu o comando das ações. E, aos 15 minutos, consegue marcar novamente. Vitinho recebe a bola na ponta direita, se livra dos defensores com um lindo drible, e bate cruzado e colocado para vencer o goleiro Wilson.

E o Flamengo continuou mandando na partida, tanto que amplia para 3 a 1 aos 30 minutos. O garoto Reinier aproveita confusão na área para chutar sozinho para o fundo do gol de Wilson.

Com esta vitória o Flamengo mantém a liderança no Campeonato com 55 pontos, 8 a mais do que o segundo colocado Santos. Além disso, permanece invicto nesta edição do Brasileiro jogando no Maracanã e não sabe o que é uma derrota na competição há 11 rodadas. Na próxima rodada o Flamengo tem um grande desafio, enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada no próximo domingo.