Vampeta diz que Flamengo não ganhará o Brasileiro

O Flamengo entrou em campo na quinta-feira (10) diante do Atlético-MG, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Com uma vitória contra o Galo, o clube carioca se isola ainda mais na liderança, abrindo oito pontos sobre o Palmeiras. Questionado sobre se o título já estava garantido para o Flamengo , Vampeta afirma que o clube não vencerá a competição.

"O campeonato acabou? Não acabou nada. Não vai dar Flamengo. Vai dar outro, menos Flamengo. Tem 19 clubes para ganhar deles até dezembro. Corinthians é um deles. São Paulo, Santos... tudo pode acontecer.", afirmou o ex-jogador na bancada do "Esporte em Discussão" da "Jovem Pan".

Para o pentacampeão do mundo, ainda é cedo para cravar que o Rubro-Negro conquistará seu sétimo título brasileiro ."Ele (Flamengo) vai ter que pegar o Santos na Vila Belmiro, o Palmeiras, em casa. Calma, vai ter jogo ainda. Se fossem cinco rodadas, tudo bem, mas são 14 rodadas para o fim", completou.