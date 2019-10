Projeto fará jogo para arrecadar brinquedos às crianças de Manaus

Mascotes dos times são atrações dos times | Foto: Divulgação

Manaus - O Dia das Crianças promete movimentar a economia da capital amazonense, com a venda de brinquedos costumeira da época. Mas, algumas famílias acabam não participando das festividades que o dia oferece por diferentes motivos. Pensando nisso, o projeto "Futebol Americano nas Escolas" irá organizar uma arrecadação de brinquedos de uma maneira diferente.

O organizador do projeto, o professor Girleno Barbosa, decidiu promover um jogo entre os alunos do projeto, das mais diversas escolas, visando a arrecadação de brinquedos para um evento especial no final de semana do Dia das Crianças.

O jogo será realizado no próximo domingo, 13 de outubro - um dia após a data sazonal - a partir das 14 horas, na Vila Olímpica, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital, com entrada sendo um brinquedo - que será doado posteriormente.

No dia do evento, os organizadores estão promovendo uma arrecadação de brinquedos visando o Dia das Crianças. O jogo será na categoria Sub-19, com pelo menos 200 estudantes participando das festividades, das mais diversas escolas públicas que hoje compõem o projeto.

Crianças são aguardadas no evento | Foto: Divulgação

Segundo o organizador, aproximadamente mil brinquedos serão doados, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), que realizou a boa ação, além dos arrecadados no dia do evento.

De acordo com Girleno Barbosa, que organiza o evento, a iniciativa já existia anteriormente, com eles buscando ano a ano realizar os eventos para as crianças. Ainda segundo ele, os brinquedos serão doados a instituições de caridades pré-definidas e vinculadas aos projetos sociais da Sejel.

O projeto

A iniciativa "Futebol Americano nas Escolas" foi criada ainda em 2016, pelo professor Girleno Barbosa, inspirados na tentativa de aproximar o esporte de alunos da rede pública de ensino em Manaus, desde o ensino fundamental até o médio.

Grupo esperado é de cerca de 200 alunos | Foto: Divulgação

Além disso, o professor Girleno explica que o projeto surgiu com o intuito de oferecer algo de diferente aos estudantes das unidades de ensino público, com foco em áreas com altos índices de vulnerabilidade. "Seguimos na ideologia de que: o que nos une, sempre será mais forte do que aquilo que nos separa", explica ele.

Apesar de todo o esforço dos organizadores em realizar as atividades e passar por cima das dificuldades, ainda assim existem pedras no caminho. ‘’Hoje, a dificuldade é financeira. Infelizmente, é bem complicado mantermos o projeto sem recurso. A maior demanda são equipamentos, precisamos ter material adequado, além disso, atualmente, temos que ir para o sinal para arrecadarmos dinheiro’’, disse Barbosa.

O professor trouxe um número alarmante acerca dos custos do trabalho realizado. “Observe bem essa conta: Nós não conseguimos R$ 1 mil para cuidar de 100 jovens. Contudo, se apenas um for parar atrás das grades custará R$ 4 mil por mês para se tornar uma pessoa pior. Tudo isso é complicado’’, analisa o professor.

O treinador enfatiza que a iniciativa vem crescendo constantemente, com planos próximos de evolução. ‘’Os próximos passos do nosso projeto estão vinculados à criação de um Instituto. Por meio dele, teremos outras ferramentas de inclusão com os alunos e a comunidade, além de divulgar em mais escolas, bairros e comunidades e até outros estados brasileiros’’, argumentou Barbosa, enfatizando sobre a expansão do projeto.

Treinamentos

Os treinos ocorrem todas às quartas-feiras, às 18h, no campo do André Araújo, localizado próximo ao Terminal 3, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, e aos domingos no campo do Sest Senat, às 9h, próximo à Feira do Produtor, situada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O Dia das Crianças

Times se preparam para os jogos comemorativos | Foto: Divulgação

Com base em uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), 22,7% das pessoas pretendem comprar brinquedos para presentear crianças, seguidos de roupas, bonecas, carrinhos e vídeo game. A expectativa é que este ano as vendas superem as do ano passado.

Os lojistas de Manaus esperam um bom crescimento nas vendas. A CDL Manaus aponta um crescimento de 2,3%, segundo pesquisa. Os manauaras já estão à procura de presentes.

O presidente da entidade, Ralph Assayag, comemora o número modesto. “Já é um bom resultado porque no ano passado a expectativa era abaixo de 1%”, afirma.

A pesquisa feita pela CDL Manaus também ouviu as crianças sobre o que desejam ganhar. Aproximadamente 24,8% pretendem ganhar videogame e jogos; 20% preferem bicicleta de presente; 15,4% quer ganhar tablet; 14,3% pretendem ganhar boneco/boneca; 11% celular; e 6,7% quer carro com ou sem controle remoto.

Girleno e seu filho, coordenadores do projeto | Foto: Divulgação

“Estamos vendo pela primeira vez em muitos anos os pais querendo dar brinquedos aos filhos, e isso nos deixa bastante felizes, porque era um desejo nosso e criança sem brinquedo não é criança”, declara Ralph Assayag.

Outras doações de brinquedos

A campanha "Doe um brinquedo e ganhe sorrisos", cuja meta inicial era arrecadar 4 mil brinquedos, já conseguiu a doação de quase 15 mil. Os brinquedos serão distribuídos no próximo sábado (12), às 18h, após a 3ª Corrida dos Curumins, programada para iniciar às 16h, no Parque do Ingá, em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus em linha reta).

A Corrida dos Curumins é um evento esportivo coordenado pela Sejel e voltado para o público infantil. Sua primeira edição foi em 2015, contando com a participação de 600 crianças. Nos anos 2017 e 2018, a competição não foi realizada. Nesta atual gestão, o Governo do Amazonas retomou a realização do evento, que já conta com mais de mil crianças inscritas.