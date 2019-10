Atlético Rio Negro Clube estampa cartão postal de Manaus em novo manto

Manaus - O Atlético Rio Negro Clube divulgou, nesta sexta-feira (11), a nova camisa já pensando na temporada da Série B de 2020, quando o time entra em campo para tentar voltar à elite do futebol amazonense, depois de ser rebaixado em abril deste ano ao perder o clássico Rio-Nal por goleada.

O novo manto, conforme destaca Jofre Santos, de 52 anos, gerente geral do clube, faz alusão à Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida como “Ponte Rio Negro”. “Tivemos a ideia de colocar a imagem da ponte porque se tornou um importante símbolo para o Amazonas. Além disso, as águas retratadas lembram o encontro dos rios Negro e Solimões, que também é um importante cartão postal da nossa cidade”, justifica.

Idealizada por Jofre e Yan Luiz, de 25 anos, a produção teve duração de 15 dias e, segundo a diretoria do clube, já é um sucesso de vendas. O modelo está sendo comercializado sem numeração nas costas e, neste primeiro momento, deve suprir a demanda apenas de torcedores e sócios. Já para a equipe profissional, a forma deve sofrer algumas alterações, garante Santos.

A camisa está sendo comercializada na secretaria do clube , localizada na avenida Epaminondas, altos da Praça da Saudade, nº 570, bairro Centro, Zona Sul de Manaus, de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e aos sábados das 8h às 12h, no valor de R$ 70.

Gramados

Após o recém-rebaixamento, a equipe masculina do Atlético Rio Negro por enquanto está de folga dos gramados amazonenses. No entanto, a temporada está a todo vapor para o feminino e as atletas detêm duas vitórias, uma por 7 a 0 e a última por 4 a 1 em cima do Cliper, em jogo na última quinta-feira (10) pelo Campeonato Amazonense Feminino. O resultado dos dois jogos deixa a equipe com um saldo de dez gols positivos. A competição garante vaga para o Brasileiro de 2020.