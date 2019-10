Inscrições para a 17ª edição da Corrida Pela Vida inicia na segunda

Manaus- A Corrida Pela Vida, da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas (Hemoam), acontecerá no dia (24) de novembro, com percurso de 5 km saindo da frente da Arena da Amazônia. As inscrições para a 17ª edição do evento esportivo será online e estará disponível a partir de segunda-feira, (14) de outubro pelo https://www.ticketagora.com.br



A Corrida Pela Vida está no calendário anual das corridas de rua de Manaus e faz alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no dia 25 de novembro, data em que todo o país se mobiliza em prol da importância do ato voluntário de doar sangue. As inscrições e o regulamento da corrida ficarão disponíveis online até o dia (25) de outubro.

Nessa edição, os corredores deverão pagar R$ 55 + taxa do site, pelo kit da corrida. A arrecadação será convertida em benefícios sociais aos pacientes do Hemoam com câncer e outras doenças do sangue. O Hemoam espera reunir em torno de mil e quinhentos corredores este ano.

Percurso

O percurso será de cinco quilômetros, partindo da avenida Constantino Nery na frente da Arena da Amazônia, seguindo até a avenida Theomário Pinto (antiga Darcy Vargas) até a avenida Pedro Teixeira. Os corredores seguirão no sentido bairro-centro e entrarão na rua Jornalista Flaviano Limongi até a Lóris Cordovil, retornando para a arena.

Novembro

O mês de novembro foi escolhido por anteceder um período crítico nos estoques de sangue de todo país em virtude das férias, datas comemorativas de fim de ano, além do Carnaval. O objetivo do mês é sensibilizar para o ato solidário da doação de sangue, independente de se conhecer ou não pacientes que necessitam de transfusão.

Sobre o Hemoam

O Hemoam é o órgão do Governo do Amazonas responsável pelo provimento de sangue e segurança transfusional para todo o Estado, que anualmente viabiliza a circulação de aproximadamente 26 mil litros de sangue para transfusões. A Fundação é referência no tratamento de pacientes adultos e infantis com câncer e outras doenças do sangue, tais como as leucemias e anemias falciformes.

*Com informações da assessoria