Manaus FC contrata atacante Paulinho Simionato, do RS

Manaus - Com passagens por diversos clubes do Sul do país, o atacante Paulinho Simionato é o novo reforço do Manaus Futebol Clube para 2020. O atleta defendeu as cores do Ypiranga-RS nesta temporada, time que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. O vínculo do jogador com o Gavião do Norte é válido por um ano.

“Graças a Deus, deu tudo certo a negociação. A expectativa para 2020 é muito boa, pelo trabalho que foi desenvolvido no clube esse ano, que eu acompanhei mesmo de longe. Vou para dar o meu melhor e ajudar os meus companheiros a conquistar os objetivos traçados para a temporada”, disse o jogador.

Paulo Sérgio Simionato tem 30 anos e é natural de Barros Cassal (RS). Neste ano, ele disputou o Campeonato Gaúcho pelo Novo Hamburgo e a Série C pelo Ypiranga. O atleta também já atuou pelas seguintes equipes: Pelotas-RS, Avenida-RS, São José-RS, Passo Fundo-RS, Juventus de Seara-SC, Guarani de Venâncio Aires-RS, Inter de Santa Maria-RS e Santo Ângelo.

Natural do Rio Grande do Sul, o atleta tem 30 anos e promete fazer bonito pelo time nortista | Foto: Divulgação

“É um jogador experiente, que neste ano chegou ao mata-mata do acesso na Série C com o Ypiranga, inclusive marcando gol no jogo decisivo. Vai nos ajudar muito nas competições que teremos pela frente em 2020, assim como seus demais companheiros”, avaliou o presidente do tricampeão amazonense, Luis Mitoso.

Paulinho Simionato é o 18º jogador confirmado para a próxima temporada. Além dele, a diretoria já anunciou os goleiros Jonathan, Bruno Saul e Gleibson, os laterais-direitos Edvan e Igor Carvalho, os zagueiros Thiago Spice e Patrick Borges, o lateral-esquerdo Caique, os volantes Derlan, Márcio Passos, Panda e Gilson Alves, os meias Diogo Peixoto e Diogo Dolem, além dos atacantes Mateus Oliveira, Vitinho e Rossini.