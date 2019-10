Mengão vence o Athletico-PR por 2 a 0, na Arena da Baixada

Vitória espetacular! O Flamengo entrou em campo na tarde deste domingo (13) e venceu o Athletico-PR por 2 a 0, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Mais Querido foram marcados por Bruno Henrique. Com o resultado, o Mengão quebrou o tabu que durava 45 anos sem vencer na Arena da Baixada em Brasileiros.

O jogo

O Flamengo começou a partida exercendo forte marcação na saída de bola do adversário, que errava alguns passes e possibilitava que o Mais Querido chegasse com perigo. Aos 44’, a pressão surtiu efeito e o Mengão abriu o placar. O goleiro Leo saiu jogando errado e entregou a bola nos pés de Bruno Henrique. O atacante dominou e tocou para o fundo do gol: 1 a 0. Com maior posse de bola e explorando os erros do Athletico, o Rubro-Negro terminou a primeira etapa em vantagem.

No segundo tempo, o jogo continuou bastante equilibrado, apesar do Athletico ter melhorado nas ações ofensivas e desperdiçado algumas oportunidades. Mas o Mengão, que detinha maior posse de bola, manteve o controle da partida. Aos 45 minutos, o Mais Querido ampliou o marcador. Em cobrança rápida de lateral de Everton Ribeiro, Renê cruzou na área para Bruno Henrique desviar de letra para o fundo da rede e liquidar o jogo: 2 a 0. Uma vitória história que quebrou o tabu de 45 anos sem vencer na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro.

E agora?

O Mengão volta a campo para encarar o Fortaleza na próxima quarta-feira (16), às 20h, no Castelão, partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Escalação do Flamengo

Diego Alves; Rafinha (João Lucas), Rhodolfo (Thuller), Pablo Marí, Renê; W. Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Lucas Silva (Piris da Motta); Bruno Henrique.