Auxiliar André Lima renova com o Manaus FC por mais uma temporada

Em mais uma decisão conjunta entre a diretoria e o treinador Welington Fajardo, o Manaus Futebol Clube anunciou a renovação contratual do auxiliar técnico André Lima. O profissional segue no clube para dar continuidade à dobradinha de sucesso com o comandante do Gavião do Norte, o que culminou no acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz em continuar no clube com o qual me identifiquei muito. Sabemos que teremos novos desafios pela frente e vamos em busca do tetracampeonato amazonense, de realizar uma boa campanha na Copa do Brasil, na Copa Verde e na Série C. É procurar pensar em todas as competições com o maior carinho possível e fazer um bom papel em todas elas”, disse o auxiliar.

Mineiro de Belo Horizonte (MG), André Alexandre Lima tem 40 anos, é ex-jogador de futebol e atua como auxiliar técnico desde 2013. Ele chegou ao tricampeão amazonense no início da Série D do Campeonato Brasileiro com o preparador físico Deivison Combé, que teve seu vínculo renovado com o clube na última semana. A continuidade do trabalho de ambos no Manaus foi uma decisão tomada pela diretoria em acordo com o treinador da equipe.

“Em conversas com o Fajardo, decidimos manter o André como membro da comissão técnica para a próxima temporada devido ao trabalho desenvolvido por ele desde a sua chegada. É um cara trabalhador, sério, conhece o clube e boa parte dos jogadores que estarão conosco em 2020”, finalizou o presidente esmeraldino, Luis Mitoso.