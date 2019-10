Seleção Feminina participará de Torneio Internacional na China

A Seleção Brasileira Feminina disputará o Torneio Internacional de Futebol Feminino da China, na próxima Data FIFA, entre 4 a 12 de novembro. Além do Brasil, as seleções da China, Nova Zelândia e Canadá também participarão da competição. Os jogos serão realizados no Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium, em Chongqing, na China.

A disputa do torneio será mais uma oportunidade para a técnica Pia Sundhage no comando da Seleção Brasileira. Desde que assumiu a equipe feminina, foram quatro jogos preparatórios com três vitórias e um empate.

Em 2017, o Brasil participou pela primeira vez da competição e, de forma invicta, conquistou o título ao vencer o México, a Coreia do Norte, e empatar com a China.

Torneio Internacional de Futebol Feminino da China

A competição terá quatro jogos que serão disputados em rodadas duplas. O primeiro adversário do Brasil será o Canadá, na quinta-feira (7), às 5h (Horário de Brasília). Em seguida, às 8h35 (Horário de Brasília), China e Nova Zelândia se enfrentam.

A disputa do torneio será mais uma oportunidade para a técnica Pia Sundhage | Foto: Divulgação/CBF

Os dois vencedores passam automaticamente para a final. Em consequência, as duas equipes que perderem irão disputar o terceiro lugar. O Torneio Internacional será disputado na última Data FIFA do ano.

Jogos:

Quinta-feira (07/11) | Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium (Chongqing, China)

5h (BRA) | 16h (CHN) - Brasil x Canadá

8h45 (BRA) | 19h35 (CHN) - China x Nova Zelândia

Domingo (10/11) | Chongqing Yongchuan Sports Center Stadium (Chongqing, China)

5h (BRA) | 16h (CHN) - Disputa do 3º Lugar

8h45 (BRA) | 19h35 (CHN) - Final