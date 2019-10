Já campeão, Brasil atropela Itália e termina invicto campanha no Japão

Já com o título garantido desde a última segunda-feira (14), ao derrotar o Japão, a seleção brasileira masculina de vôlei voltou à quadra na madrugada desta terça-feira (15), apenas para cumprir tabela. No último embate do torneio, contra a Itália. o técnico Renan Dal Zotto poupou a maioria dos titulares e colocou os reservas em quadra. E eles não fizeram por menos: mantiveram os 100% de aproveitamento e cravaram 3 sets a 0 contra a seleção italiana, parciais de 25/20, 25/22, e 25/15.

Com o triunfo desta terça (15) o Brasil encerrou sua participação em grande estilo: foram 11 vitórias em 11 jogos. A campanha invicta deste ano, que resultou no tricampeonato, repetiu o excelente desempenho da seleção em 2003, quando o time comandado pelo então técnico Bernardinho conquistou pela primeira vez o título, também com 100% de aproveitamento. O Brasil se sagrou bicampeão em 2007, também com Bernardinho.

Disputado no formato de pontos corridos, a Copa do Mundo reuniu 12 seleções. O Brasil somou 32 pontos, quatro pontos a frente da Polônia, segunda colocada (nove vitórias e duas derrotas). O terceiro título na competição é, até o momento, a principal conquista do técnico Renan Dal Zotto, desde que assumiu o comando da seleção, em janeiro de 2017. De lá pra cá, o Brasil sagrou-se campeão no torneio Sul-Americano e na Copa dos Campeões de 2017 e, no ano seguinte, foi vice-campeão da Liga Mundial (atualmente Liga das Nações) e do Campeonato Mundial.